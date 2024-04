Futebol em 1 minuto: “CBF não quer mais conversa com John Texor”

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O norte-americano John Textor bem que tentou e estendeu a “bandeira branca”, pedindo uma reunião com a cúpula da CBF. Mas o presidente Ednaldo Rodrigues não perdoou as acusações (sem provas) de que existe fraude no futebol brasileiro: “Só falo com este senhor na Justiça”, foi o recado de Ednaldo para o dono do Botafogo.

A Conmebol faz um apelo à Fifa para que a Copa do Mundo Feminina de 2027 seja disputada no Brasil. Nós concorremos com EUA e Alemanha.

