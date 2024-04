Futebol em 1 minuto: acabou o “estoque de desculpas” do técnico Tite

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Todo mundo achava que a goleada do Criciúma no Vasco seria o maior vexame da quarta rodada, mas o Flamengo não ficou atrás e também “amarelou” no Brasileirão. O Mengão foi atropelado pelo Botafogo, que acabou destruindo as desculpas esfarrapadas do técnico Tite. A partir de agora, acabou a paz no Ninho do Urubu. Tite, desceu para a mesma prateleira de Vitor Pereira, Sampaoli, Paulo Sousa e todos os outros que fracassaram no cube Rubro-negro. Já estão gritando “Fora, Tite!”

Veja também no vídeo ‘Futebol em 1 minuto’ que o Fluminense também pagou mico neste domingo. Ninguém estava respeitando o Corinthians, mas o tricolor, atual campeão da Libertadores, levou uma goleada do Timão.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]