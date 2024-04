Futebol em 1 minuto – A goleada da Record na transmissão da final Paulista

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Na grande decisão do Campeonato Paulista, além do título do Palmeiras que derrotou o Santos, destaque para a disputa pela audiência na TV aberta. A Record deu banho na Globo (20 pontos a 13) e foi líder de audiência.

No Rio, após dois anos de jejum, o Flamengo confirmou o título que já estava ganho, contra o Nova Iguaçu. O Mengão terminou o Carioca invicto e levou somente 1 gol.

