Flamengo é o único time brasileiro no top-10 do ranking global do Twitter

O levantamento anual foi desenvolvido pela Samba Digital, agência de marketing esportivo e de iGaming

O Flamengo, apesar da campanha irregular na temporada passada, alcançou 45 milhões de interações no Twitter (agora batizado de “X”) e conseguiu aparecer no top-10 internacional do ranking digital anual desenvolvido pela Samba Digital, agência de marketing esportivo e de iGaming com atuação em todo o mundo.

O líder desse ranking global, por incrível que pareça, foi o Galatasaray, da Turquia, que terminou o ano como o clube que mais interações na plataforma. Com 131 milhões de interações, o clube turco desbancou a dupla Real Madrid e FC Barcelona, que, no Instagram, lideraram com ampla vantagem.

O top 10 ainda é formado por cinco clubes ingleses (Manchester United, Chelsea FC, Arsenal FC, Liverpool FC e Manchester City) e o rival do Galatasaray: o turco Fenerbahçe.

Fluminense

Quando se trata de engajamento, o Fluminense reeditou a segunda posição de 2022 e voltou a ser o segundo clube com maior engajamento no X. O Tricolor ficou atrás apenas do Al Nassr FC, clube de Cristiano Ronaldo e que, em 2023, viveu seu ápice de investimento com diversas contratações de peso.

O Botafogo é o outro brasileiro que aparece nos top 10 de 2023. Tido como o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve o quinto maior engajamento da plataforma apesar de ter perdido o título de forma inesperada.

A falta de títulos não passou impune ao clube do Rio de Janeiro e o Rubro-Negro fechou 2023 com 20,9 milhões de interações a menos do que a temporada 2022, quando o clube conquistou sua terceira Copa Libertadores da América. A queda do Flamengo no antigo Twitter foi de 32% em relação ao ano anterior.

Ainda assim, o Flamengo foi o único clube brasileiro a aparecer no top20 clubes com maior crescimento de seguidores no X. Em 2023, essa marca foi de 605 mil novos seguidores. Em 2022, a marca foi maior do que o dobro: 1,3 milhão.

Muitas coisas funcionaram bem nas Laranjeiras em 2023 e, uma delas, foi o trabalho digital. O Fluminense foi o 2º clube com maior engajamento no X. Se, por um lado, ficou atrás do time de Cristiano Ronaldo, por outro, o Tricolor ficou na frente do Inter Miami CF de Lionel Messi.

O Fluminense, a propósito, aumentou seu engajamento em relação a 2022 mesmo com aumento de base de seguidores. Se em 2022 o engajamento foi de 4% – ficando atrás do Rangers, da Escócia – em 2023 a taxa foi de 5,5% puxada muito pela inédita conquista da Copa Libertadores da América.

