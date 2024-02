Fifa anuncia para junho deste ano a Copa do Mundo de veteranos, na Inglaterra

Anúncio foi feito pelo jornal britânico Daily Mail, e o torneio se chamará EPG Cup. Ronaldinho e Henry serão usados como estrelas da competição

Vem aí a Copa do Mundo de Veteranos. A notícia foi estampada nesta segunda-feira (5) pelo jornal britânico Daily Mail, destacando a inciativa da Fifa de organizar uma competição com ex-atletas, maiores de 35 anos, a ser realizada na Inglaterra, no início de junho. Estrelas como Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Diego Forlán e Michael Owen devem disputar o torneio, que se chamará EPG Cup.

“EXCLUSIVO – Ronaldinho, Mesut Ozil, Thierry Henry e Hernan Crespo estão escalados para jogar em uma nova Copa do Mundo para maiores de 35 anos”, diz a manchete do Daily Mail.

A competição seja disputada pelas oito seleções que já venceram a Copa do Mundo da Fifa (Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Espanha e Inglaterra). A Copa do Mundo será organizada pela Elite Players Group (EPG), um grupo de ex-jogadores e empresários esportivos de renome, e batizada de EPG Cup.

A Copa teria sete partidas realizadas durante uma semana em um mesmo estádio britânico. Ainda de acordo com o Daily Mail, estarão aptos a atuar apenas jogadores com 35 anos ou mais; que tenham sido convocados por seu país pelo seu país; e que tenham feito ao menos 100 jogos em uma liga de primeira divisão.

Os capitães de cada país são fundadores do EPG: Steve McManaman (Inglaterra), Esteban Cambiasso (Argentina), Emerson (Brasil), Christian Karembeu (França), Kevin Kuranyi (Alemanha), Marco Materazzi (Itália), Michel Salgado (Espanha) e Diego Lugano (Uruguai). As escalações provisórias contam com cinco ganhadores da Bola de Ouro : o inglês Michael Owen, o trio brasileiro Kaká, Ronaldinho e Rivaldo e o zagueiro Fabio Cannavaro da Itália.

Além de Emerson, Ronaldinho, Kaká e Rivaldo, o Brasil deve contar com Cafu e Roberto Carlos. Já a Argentina terá o atacante Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo, como sua esperança de gols.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]