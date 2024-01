Espanhol diz ser o criador do VAR e quer indenização de R$ 1,6 bi da Fifa

Ele se baseia no caso de um brasileiro, que inventou o spray de barreira e já ganhou uma ação milionária contra a Fifa

O espanhol Francisco López Romera sustenta que o sistema de arbitragem por vídeo, que idealizou em 1999, foi plagiado. Ele é incentivado por um brasileiro, que inventou o spray de barreira (veja detalhes abaixo) e já ganhou uma ação judicial milionária contra a Fifa.

Desde a Copa do Mundo de Clubes de 2016, quando começou a ser utilizado oficialmente, o VAR se consolidou cada vez mais como mais uma parte do futebol moderno. A maioria das ligas ao redor do mundo já está implementando-o, assim como as competições internacionais.

Neste início de semana , a Fifa recebeu uma importante denúncia de López Romera que afirma tê-la inventado e que a entidade reguladora do desporto a plagiou.

Francisco López Romera, promotor imobiliário espanhol e adepto do futebol, teria apresentado originalmente a ideia à Federação Espanhola, nos anos 1990. A ideia era conceber um sistema de videoarbitragem que conseguiu materializar na Suíça através de tecnologia analógica, embora tivesse um problema que dificultava a sua aplicação, pois como os estádios eram construídos com paredes de concreto, a multidão que ia assistir aos jogos e ao barulho, era difícil ouvir um ao outro para apontar um erro.

Finalmente, em 14 de setembro de 1999, decidiu registrar sua criação no Registro Científico de Propriedade Intelectual, com o nome “Futebol do Século 21 (Tecnologia do Futuro para Equipes de Árbitro)”, que não demorou muito para torná-la pública.

Depois de trazer isso à luz, López Romera afirma que teve diversas conversas por e-mail com José María García Aranda, chefe do departamento de Arbitragem da Fifa, entre 2003 e 2010, chefe de Arbitragem da Copa do Mundo de 2002 e diretor da Escola Nacional de Árbitros do a RFEF entre 2001 e 2003.

Num dos últimos e-mails que cruzaram, ele pediu todo tipo de equipamentos e documentos com os quais López Romera concordou e os enviou com a conquista de sua empresa.

López Romera especula que a Fifa, depois de inúmeras mudanças que fez em sua criação e depois de esperar 20 anos após seu pedido de registro para que sua invenção entrasse em domínio público, finalmente apresentou e implementou o VAR (sigla para árbitro assistente de vídeo). oficialmente na Copa do Mundo da Rússia de 2018.

O espanhol garante que detém os direitos de propriedade intelectual que duram toda a vida do autor e até 70 anos após a sua morte a favor dos seus herdeiros, razão pela qual processou a RFEF e a Fifa em cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão), uma vez que para ele , agiram de forma enganosa e conseguiram assumir todo o projeto que agora implementam como uma ‘ideia original’ sem assumir a responsabilidade pelos possíveis danos causados.

Brasileiro ganhou ação milionária

Heine Allemagne, o brasileiro que há anos briga para ser reconhecido pela Fifa como o inventor do spray de barreira, recentemente obteve uma vitória em um dos processos que correm na Justiça brasileira. Uma perita independente analisou todos os aspectos da patente e concluiu que a ferramenta foi, sim, inventada por ele.

A Fifa é ré desde 2017 de um processo ingressado no Rio de Janeiro por Heine e sua empresa, a Spuni Comércio de Produtos Esportivos. Ele acusa a entidade máxima do futebol de má-fé e cobra indenização de 40 milhões de dólares (R$ 197milhões) pelo uso indevido de um produto patenteado por ele.

