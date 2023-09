Eric Faria, que chamou Sampaoli de “imbecil”, pode dar de cara com o argentino no Morumbi

A coluna Futebol Etc atualizou a lista dos times preferidos dos jornalistas esportivos. Confira aqui

A Globo escalou uma equipe “equilibrada” para transmitir o segundo jogo decisivo da Copa do Brasil, neste domingo (24), entre São Paulo e Flamengo.

Equilibrada no sentido clubístico, digamos assim, porque – depois do vazamento de um áudio no intervalo do jogo do Maracanã – ficou evidenciado que a maioria estava torcendo pelo Flamengo.

Para este jogo do Morumbi, Luís Roberto, torcedor do São Paulo, vai ser o narrador, com os comentários de Júnior (flamenguista) e Caio Ribeiro (são-paulino).

O detalhe é que Eric Faria, um flamenguista convicto – que naquele polêmico áudio vazado chamou Sampaoli de “imbecil” – foi mantido na escala e ninguém sabe qual será a reação do técnico argentino quando eventualmente cruzar com ele na zona mista do Morumbi.

E esses argentinos, a gente sabe, são imprevisíveis quando estão de cabeça quente.

Os times dos jornalistas

A propósito dos times preferidos dos jornalistas, a coluna Futebol Etc atualizou a lista. Confira:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eric Faria (Flamengo)

Luis Roberto (São Paulo)

Júnior (Flamengo)

Caio Ribeiro (São Paulo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Milton Leite – Corinthians

Milton Neves – Santos e Atlético-MG

Tiago Leifert – São Paulo

Juca Kfouri – Corinthians

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mauro Cezar Pereira – Flamengo

PVC – Palmeiras

Renata Fan – Internacional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

André Rizek – Corinthians

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Téo José – Goiás

Fábio Sormani – Santos

Benjamin Back – Corinthians

Casimiro Miguel – Vasco

Mauro Beting – Palmeiras

Cléber Machado – Santos

Galvão Bueno – Flamengo

Ivan Moré – Corinthians

Antero Greco – Palmeiras

Carlos Cereto – Corinthians

Alex Escobar – América-RJ

Gian Oddi – Palmeiras

Luis Carlos Jr. – Fluminense

Mauricio Noriega – Palmeiras

Paulo Soares – São Paulo

Paulo Calçade – Corinthians

Jorge Nicola – Portuguesa

Paulo César Vasconcelos – Botafogo

José Trajano – América-RJ

Abel Neto – Santos

André Plihal – São Paulo

João Palomino – São Paulo

Chico Lang – Corinthians

Fernando Fernandes – Palmeiras

Glenda Kozlowski – Flamengo

Elia Júnior – Palmeiras

Lédio Carmona – Vasco

Fábio Piperno – Palmeiras

Marília Ruiz – Corinthians

Mylena Ciribelli – Flamengo

Paloma Tocci – Corinthians

Sérgio Xavier Filho – Grêmio

Renata Silveira – Fluminense

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.