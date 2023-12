Então foi isto: Casagrande “esqueceu” a política para trabalhar em canal bolsonarista

O ex-jogador e ex-funcionário da Globo, assinou contrato para comentar o Paulistão na Record, uma emissora declaradamente bolsonarista

Pouco tempo atrás, o então comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, causou polêmica ao afirmar que “os jogadores brasileiros, com raras exceções, são alienados por se manterem em silêncio em relação aos temas políticos do país”.

Militante de esquerda, Casagrande protagonizou brigas homéricas com jornalistas e jogadores que mantiveram algum tipo de aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pois agora, contratado para comentar o Paulistão pela Rede Record – uma emissora declaradamente bolsonarista – Cazão mudou o tom do seu discurso:

“Eu não vejo necessidade de ficar martelando sobre política o tempo todo. A eleição foi em outubro, acabou. Eu não gosto de ser escravo de nada. Eu acho que quem continua martelando as mesmas coisas, tanto de um lado como do outro, está preso a um momento que já passou. Então, para mim, não faz mais sentido”, justificou.

O ex-global chegou a admitir que essa, digamos, “mudança de postura” pode ter contribuído para a sua volta à televisão, porque, neste momento, ele estaria “numa linha mais artística e menos contestadora”.

Então, tá.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]