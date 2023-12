Endrick visita o CT do Brasiliense e insinua que pode um dia jogar no time do DF

Endrick, que nasceu em Taguatinga, pode seguir o mesmo caminho de Kaká, um craque candango que ganhou a Bola de Ouro em 2007

O garoto Endrick, 17 anos, aproveita bem as suas férias e, nesta quarta-feira (27) visitou o Centro de Treinamento do Brasiliense, no Lago Sul. Depois que conquistou o bicampeonato brasileiro pelo Palmeiras, Endrick deu a “volta ao mundo”, passando pelos Estados Unidos, onde foi tietado por estrelas da NBA; e depois foi recebido em Madri pelo presidente do Real, Florentino Perez, pelo técnico Carlo Ancelotti e conheceu de perto os seus futuros companheiros.

Mas hoje foi dia de conhecer o CT do Brasiliense FC, o mais estruturado time profissional do DF. Endrick nasceu em Taguatinga no dia 21 de julho de 2006, e, embora tenha iniciado a sua carreira na base do Palmeiras, deu pistas de que, um dia, pode jogar em algum clube do DF.

Nas redes sociais, os internautas “chutaram” que o atleta talvez tenha chance de jogar pelo Brasiliense quando estiver com 47 anos de idade.

A vice-presidente do clube, Luiza Estevão, respondeu em seu perfil no Twitter que “quando tiver com 41 anos ele vem… me cobra”, disse, entre risos.

Mais adiante, outro internauta postou uma foto em que o atleta supostamente aparece com a camisa do Gama: “Ele vai preferir voltar para o Gama”.

O perfil do Brasiliense publicou essa nota: “O garoto Endrick, joia da Seleção Brasileira e futuro jogador do Real Madrid, visitou hoje as instalações do CT do Jacaré e recebeu o manto amarelo de presente! A família Brasiliense deseja muito sucesso em sua carreira, levando a alegria do futebol candango para o mundo. Tamo junto, craque”.

De Brasília para o mundo

Em meio a toda essa especulação bem humorada, a visita de Endrick remete para uma realidade que poucos conseguem enxergar: o Distrito Federal, que já revelou Kaká, ganhador da Bola de Ouro em 2007, pode mostrar mais uma vez para o mundo do futebol que é um grande celeiro de craques.

E Endrick certamente está no caminho para ser a próxima grande estrela planetária do nosso futebol.

