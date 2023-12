Endrick é destaque no NY Times como o “próximo grande talento do futebol mundial”

O garoto de 17 anos, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, já é tratado como uma “estrela planetária”

Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, aos 17 anos o atacante Endrick já virou uma estrela planetária. Esses dias ele foi recebido com honras no Real Madrid pelo presidente Florentino Perez, o técnico Carlo Ancelotti e todo o elenco “blanco”.

Antes de desembarcar na Espanha como superstar (e olha que ele só vai se apresentar oficialmente em julho, quando completar 18 anos), Endrick passou pelos EUA e também foi paparicado pela mídia. Nesta terça-feira (19), por exemplo, o menino nascido em Brasília ganhou um enorme destaque do ‘The Athletic’, que vem a ser o caderno de esportes do ‘The New York Times’.

“Entrevista com Endrick: o próximo grande talento brasileiro do Real Madrid em sua jogada dos sonhos”, diz o título. Veja a seguir os principais trechos da reportagem:

Quase um ano se passou desde que Endrick realizou seu sonho de infância – e isso não é apenas uma figura de linguagem.

Depois que o brasileiro assinou pelo Real Madrid em 15 de dezembro de 2022, apareceu um vídeo dele, aos 11 anos, no verão de 2017, prevendo que um dia faria exatamente isso.

Agora com 17 anos, ele visitou esta semana aquela que em breve será sua nova casa – ele ingressará na equipe espanhola em julho, quando completar 18 anos.

Em declarações ao The Athletic, Endrick menciona “a história do clube, os bons jogadores que dele fizeram parte, tudo o que ganharam” ao explicar a sua excitação por se tornar em breve jogador do Los Blancos.

Esse entusiasmo é partilhado pelo Real Madrid, que assinou um acordo de 35 milhões de euros (30 milhões de libras; 38,3 milhões de dólares) com o Palmeiras no ano passado, que também inclui mais 25 milhões de euros em possíveis variáveis, dos quais 7,5 milhões de euros já foram acionados. Este ano, Endrick apenas demonstrou ainda mais seu grande potencial – mas também houve alguns obstáculos no caminho.

Endrick foi titular apenas em cinco dos primeiros 36 jogos do Palmeiras em 2023 no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Mas ele se tornou titular mais regular depois de outubro e se destacou por ajudar o Palmeiras a virar a temporada e conquistar o segundo título consecutivo do Brasileirão no início deste mês. Ele também fez sua estreia no Brasil em novembro – tornando-se o quarto estreante mais jovem do país.

Momentos difíceis

Endrick diz que passou por alguns momentos baixos, mas que sempre sentiu o apoio de todos no Palmeiras. “Devo citar o Raphael Veiga (um dos companheiros) e o Abel Ferreira (o técnico)”, diz. “Senti que momentos melhores estavam por vir, eles disseram: ‘Continue assim’, e foi isso que aconteceu.”

Aliás, ao longo da nossa entrevista, Endrick faz questão de enfatizar e agradecer a “toda a equipe” ao seu redor por ajudá-lo a progredir, incluindo a equipe da agência Roc Nation Sports, que também representa Vinicius Junior.

“Tenho fisioterapeuta, personal trainer, consultor de redes sociais, consultor de mídia, nutricionista e chef”, afirma. “Todos eles me ajudaram a me tornar um jogador de futebol melhor.”

Ele parece focado, cauteloso e muito educado. Ele também credita o “apoio” que recebe de sua família. “A melhor forma de manter minha saúde mental é ser apoiado por eles”, afirma. “Eles cuidam da minha saúde mental, o que é maravilhoso. Não tenho psicólogo, mas tem no Palmeiras.”

Um atleta forte

Seu físico sempre foi muito comentado, com destaque para a musculatura de suas pernas. “É genética”, diz ele. “Eu sempre fui assim.”

Outra figura chave na história de Endrick até agora é o olheiro-chefe do Real Madrid, Juni Calafat, com quem ainda mantém uma ligação estreita.

“Juni vem ao Brasil a cada dois meses”, diz Endrick. “Ele costuma vir na minha casa, almoçamos e conversamos sobre futebol, sobre mim, sobre Palmeiras, Real Madrid e futebol mundial em geral. Ele sempre me tranquiliza e me dá confiança, mesmo nos momentos mais difíceis.”

Mesmo com o forte apoio de Calafat, o acordo do Real Madrid para Endrick em 2022 foi ligeiramente adiado, enquanto o presidente do clube, Florentino Perez, deu seu consentimento final. O Chelsea estava perto de contratá-lo, como Douglas Ramos, pai de Endrick, revelou em uma entrevista recente ao The Guardian. “Tínhamos algumas dúvidas”, disse uma fonte importante do Real Madrid, falando anonimamente para proteger os relacionamentos.

“A certa altura, falou-se muito sobre Erling Haaland e Kylian Mbappe para o Real Madrid e foi aí que houve um forte interesse do Chelsea e do Paris Saint-Germain”, diz Endrick.

“Claro, são equipes grandes e importantes. Estou muito interessado neles e seriam excelentes opções. Fui atraído pela Premier League, pela cidade de Londres e pelo facto de o inglês ser a língua economicamente dominante no mundo. E obviamente o Chelsea é uma marca forte que ganhou duas Ligas dos Campeões.

“Disseram-me que chove muito em Londres, mas isso não seria problema porque, como dizia o meu pai, sempre gostei de brincar à chuva. Mas sempre deixei claro ao meu agente que o meu sonho era o Real Madrid.”

