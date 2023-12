Empresário do Luva de Pedreiro diz como foi destruído pelo “tribunal da internet”

Allan Jesus exibe um print da coluna Futebol Etc, uma das poucas publicações que divulgou o vídeo de Léo Dias, admitindo que mentiu sobre o empresário do Luva

Como publicamos aqui neste domingo (10), o jornalista Léo Dias, colunista de celebridades, veio a público para se retratar com o empresário Allan Jesus, que cuidava dos negócios do Luva de Pedreiro. O jornalista admitiu que mentiu sobre todos os fatos que envolveram a polêmica relação do empresário com o influenciador.

Nesta segunda-feira (11), Allan Jesus publicou dois vídeos nas redes sociais. Num deles, ele lamenta: “Essa é a minha história. Depois de alcançar o sucesso profissional como empresário, eu fui condenado pelo tribunal da internet”.

Ele diz ainda que “não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido”, e, em outra postagem de vídeo, Allan Jesus faz uma pergunta inquietante:

“Uma curiosidade minha: cadê todas aquelas páginas e perfis de fofocas que publicavam tudo que o sr. Leonardo Dias inventava sobre mim?”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Allan Jesus (@allanjesus)

No vídeo em que mostra a sua indignação com a falta de apoio da grande maioria dos sites e perfis dedicados às celebridades depois da retratação de Léo Dias, Allan Jesus exibe um print da coluna Futebol Etc, do Jornal de Brasília, uma das poucas publicações que divulgou o vídeo do jornalista, admitindo que mentiu sobre o empresário do Luva de Pedreiro.

