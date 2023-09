É incrível, mas o Real Madrid é apenas o 28º time que mais investiu nos últimos 10 anos

Até o Crystral Palace, um dos times de John Textor, gastou mais dinheiro do que o Real, que conquistou 20 títulos no mesmo período

Time mais vitorioso da Europa, ganhador de 14 Champions League, o Real Madrid está longe de ser o que mais investiu em reforços na última década. Em levantamento feito pelo site Transfermarket, o esquadrão merengue ocupa a 28ª posição neste ranking, que tem o Manchester United em primeiro (1,2 bilhão de euros, aproximadamente R$ 6,3 bilhões) e o Manchester City em segundo, com 1 bilhão de euros.

Entre 2004 e 2023, o Real Madrid investiu 193 milhões de euros (pouco mais de R$ 1 bilhão) e arrebatou 20 títulos, o que significa aproximadamente 9,6 milhões de euros por conquista. Na foto destacada estão Rodrygo (comprado ao Santos por 40 milhões de euros) e Vini Jr (comprado ao Flamengo por 45 milhões de euros).

Qual é o segredo? O segredo é planejamento e estudo cuidadoso do mercado. Os que não sabem investir, invariavelmente jogam dinheiro pela janela. Foram quatro Champions, (2016, 2017, 2018 e 2022), além de cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, três Ligas, três Supertaças da Espanha e uma Taça do Rei

Vale destacar que até o Crystal Palace, um dos times de John Textor, gestor do Botafogo, gastou bem mais que o Madrid. O United, líder em investimento, tem quatro títulos no mesmo período. Veja o ranking (em milhões de euros):

1.Manchester United – 1.248,6

2. Manchester City -1.014,3

3. Chelsea – 1.004,9

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. Arsenal – 924,9

5.PSG – 913.2

6.Newcastle – 607.2

7. Milão – 559,7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

8. Tottenham – 541,2

9. Juventus – 483,6

10. West Ham – 472,3

11.Liverpool – 467.3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12. Barcelona – 443,1

13. Al-Hilal – 441,6

14. Aston Vila – 406.1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15. Bayern de Munique – 303,3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16. Bournemouth – 300,8

17. Al Nassr – 291.2

18. Crystal Palace – 287.3

19. Wolverhampton – 283

20. Éverton – 277,6

21. Al Ahli – 268

22. Fulham – 241,3

23. Nottingham – 227,3

24. Al-Ittihad – 216

25. Leeds United – 213,2

26. Nápoles – 198,3

27. Porto de Xangai – 196,3

28.Real Madrid – 193,2

29. Olympique de Marselha – 187,4

30. Inter de Milão – 176,4

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.