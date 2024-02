Dos jogadores em atividade, Gabigol é o maior goleador da Libertadores

Torneio sul-americano começa esta semana para os times brasileiros, com as estreias do Bragantino e do Botafogo

O futebol brasileiro, que ganhou as cinco últimas edições da Copa Libertadores – sendo duas vezes com Palmeiras e Flamengo e uma vez com o Fluminense – entra em campo nesta terça-feira (20), com o RB Bragantino fazendo a sua estreia na fase classificatória, enfrentando o Águilas Doradas, em El Campín.

No dia seguinte, na quarta-feira, será a vez do Botafogo, que enfrentará, fora de casa, o Aurora, que manda seus jogos em Cochabamba, Bolívia. A cidade é a terceira maior do país e fica cerca de 2.600 metros acima do mar.

Os maiores goleadores

Começa também uma disputa paralela pela artilharia do torneio sul-americano. Dos jogadores em atividade, o maior artilheiro da Libertadores é Gabigol, que já marcou 31 vezes. Em segundo lugar está o argentino Lucas Pratto, atualmente no Olímpia do Paraguai (veja lista abaixo).

Em toda a história da competição, no entanto, Gabigol aparece apenas em 4º lugar entre os goleadores. A lista é liderada pelo equatoriano Alberto Spencer, que anotou 54 gols. Na sequência estão Fernando Moreno e Pedro Rocha, ambos do Uruguai, com 37 gols.

A cidade de Buenos Aires será a sede da grande decisão da Liberta, prevista para 30 de novembro. Esta será a primeira final única na Argentina. Até aqui, as cidades que receberam a decisão foram Lima (2019), Rio de Janeiro (2019, 2023), Montevidéu (2021) e Guaiaquil (2022).

A Conmebol anunciou também premiação recorde nos torneios masculino e feminino, com um total R$ 1,5 bilhão a serem distribuído com os vencedores.

O valor supera o do ano passado, quando a Conmebol investiu cerca de R$ 1,4 bilhão. A única competição que não está incluída nos números é a Copa América de 2024, que será disputada, entre junho e julho nos Estados Unidos.

