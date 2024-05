Dez notícias de futebol em 1 minuto

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Grêmio x Criciúma; Cruzeiro x Inter; e Juventude x Atlético-GO, válidos pela 5ª rodada do Brasileirão foram todos adiados. Os times gaúchos enfrentam o drama das chuvas e da enchente do Rio Guaíba.

As principais especulações do mercado, nesta sexta-feira: Di Maria no Inter Mimi, Thiago Silva de volta ao Fluminense; e o goleiro Bento, do Atlético, na Inter de Milão.

Neste vídeo de 1 minuto, veja as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo, nesta sexta-feira (3/5).

