Deu no NY Times: “Dona da SAF do Vasco, 777 Partners é acusada de fraude”

Mais um argumento para esquentar a briga da diretoria do Vasco com a 777 Partners, empresa que comprou a SAF do clube carioca. Segundo reportagem do The New York Times, a empresa de investimentos americana, que está tentando viabilizar a compra do Everton, da Inglaterra, está suspensa há meses, em meio a dúvidas sobre as suas finanças.

A 777 Partners é acusada por um de seus credores de administrar um esquema de fraude de anos no valor de centenas de milhões. de dólares.

A acusação surgiu em uma ação movida no tribunal federal de Nova York pela Leadenhall Capital Partners, uma empresa de gestão de ativos com sede em Londres. Eles dizem que tinham fornecido aos à “777” mais de 600 milhões de dólares em financiamento, mas descobriram depois que cerca de 350 milhões de dólares em ativos que serviam como garantia para os empréstimos não estavam sob o controle do beneficiado.

Ainda segundo o NY Times, o processo é a mais recente e mais grave reclamação contra a 777 Partners, que durante anos fez afirmações ousadas sobre a sua saúde financeira – já reivindicou anteriormente 10 mil milhões de dólares em ativos – mesmo quando estava envolvida numa série de processos judiciais, falências empresariais e contas não pagas.

O processo pode ter implicações imediatas para a oferta paralisada do 777 para comprar o Everton: a Premier League não aprovou a venda, e o clube com dificuldades financeiras, disse recentemente que estava procurando investidores alternativos.

Mas questões sobre o balanço da empresa também acarretam o risco de contágio para o mercado mundial de futebol mais amplo, dado que a carteira do 777 inclui participações em equipas da Austrália, Brasil, Bélgica, França e Alemanha, e porque tem dívidas com todos eles.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]