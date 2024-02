Depois de mordida em virilha, Marcos Braz envolve-se agora em escândalo sexual

O vice-presidente do Flamengo é acusado de trair a mulher durante o Carnaval, e teria sido expulso de casa

Jornalista que faz a cobertura do dia a dia do Flamengo pode reclamar de tudo, menos de tédio. Veja a situação do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que – após envolver-se no escândalo da mordida na virilha de um torcedor – agora está encrencado com a mulher, por causa de uma suposta traição.

O assunto levantado pela coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, aponta que Braz, durante o Carnaval, teria se envolvido com uma moça chamada Renata Sagaz. Os dois aparecem em fotos comprometedoras no Sambódromo. A colunista diz que Ana Paula Barbosa, esposa de Braz, tomou a decisão de expulsá-lo de casa.

Marcos Braz teria ido para a casa do pai, Seu Mário, na Barra da Tijuca. O filho, o motorista e dois seguranças o acompanharam. E Ana Paula estaria passando um tempo na casa da irmã.

Inferno astral

A vida de Marcos Braz, na verdade, virou um “inferno” nos últimos meses. Ele ainda está tentando se depender da acusação feita pelo torcedor Leandro Gonçalves, por causa daquele bizarro episódio da mordida na virilha, que pode ter consequências devastadoras.

Sabe-se que torcedor, por meio dos seus advogados, está pleiteando uma indenização de milhões de reais. E mais: há um grupo de conselheiros que está pressionando o presidente Rodolfo Landim para afastá-lo do cargo de vice-presidente de futebol.

