Depois de 5.722 dias dominada por gaúchos, a Seleção Brasileira terá um técnico mineiro

Fernando Diniz assume oficialmente o comando do time brasileiro no jogo desta sexta-feira, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-americanas

No dia 1º de julho de 2006, o Brasil – que tinha o quarteto mágico formado por Ronaldo, Adriano, Ronaldinho e Kaká – foi eliminado pela França na Copa do Mundo, no último jogo em que a nossa Seleção foi dirigida por um técnico não gaúcho.

No comando estava o carioca Carlos Alberto Parreira, hoje com 80 anos. Depois daquela Copa disputada na Alemanha, a CBF entregou o comando da Seleção ao neófito Dunga, que nunca havia trabalhado como treinador, iniciado assim a supremacia dos gaúchos na Comissão Técnica da CBF.

De lá para cá, foram 5.722 dias sob o comando de treinadores gaúchos; Dunga (1.416 dias), Mano Menezes (834 dias), Felipão (521 dias), Dunga novamente (646 dias) e Tite (2.290 dias).

Pode-se dizer que os números da gauchada são positivos, porque, neste período de mais de 15 anos, foram 226 jogos, 157 vitorias, 44 empates e somente 25 derrotas. Mas não houve nenhuma conquista importante.

Entretanto, é importante lembrar que a última Copa do Mundo que ganhamos, em 2002, foi sob o comando do gaúcho Luiz Felipe Scolari.

Nesta sexta-feira (8/9), Fernando Diniz Silva, 49 anos, assume oficialmente o comando da Seleção brasileira. Natural de Patos de Minas-MG, ele é considerado um técnico “moderno”, cheio de ideias novas, mas com poucos títulos no currículo. Sua maior conquista foi o Cariocão 2023 pelo Fluminense. Só isto, nada mais.

Como jogador, começou no Juventus-SP, depois passou por Flamengo Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Santos, dentre outros, e encerrou sua carreira no Gama-DF.

Boa sorte, então, ao “dinizismo” que começa no hoje a sua trajetória na Seleção Brasileira. Muitos anos de vida.

