Decisão amazonense teve proibição de armas na Arena… inclusive “nucleares”

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Amazonas, como mandante, restringiu todo o qualquer tipo de arma no estádio

Melhor prevenir, claro. Na decisão do Campeonato Amazonense, entre Amazonas e São Raimundo, neste domingo (25), a diretoria do time mandante fez restrições inusitadas para os torcedores.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube restringiu até armas nucleares, além de outros itens. Entre as proibições estão armas brancas, de fogo, químicas, radiológicas, objetos cortantes, perfurantes e metálicos, guarda-chuva, etc.

O Amazonas que é a nova sensação da Região Norte – inclusive obteve acesso à Série B do Brasileirão – ganhou por 2 x 0. Vale destacar que o campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025.

