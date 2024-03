Conheça Lola Índigo, a artista espanhola que já está “chegando junto” de Mbappé

O astro francês, que tem 112 milhões de seguidores, passou a seguir Lola Índigo no Instagram. A mídia de celebridade vê a possibilidade de um novo affair

É quase certo que o destino de Kylian Mbappé será mesmo o Real Madrid – ainda mais depois da notícia que circulou neste início de semana, dando conta que o time merengue também vai levar para a Espanha o seu irmão, Ethan Mbappé, de 17 anos, que atualmente está do PSG.

Mas agora surgiu outro componente: Mbappé fez um movimento surpreendente e marcante em suas redes sociais que desencadeou ainda mais rumores sobre sua possível chegada ao Real, gerando um bom número de comentários de internautas.

E seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 112 milhões de seguidores – mas segue apenas 412 pessoas – passou a seguir uma artista espanhola: Lola Índigo.

“Isto, apesar de não significar nada”- dizem as páginas de celebridade da Espanha – “tem suscitado muitos comentários sobre a sua possível chegada ao Estádio Santiago Bernabéu, campo onde a cantora se apresentará em 2025. O detalhe é que a belíssima Lola Indigo também segue o astro francês, o que pressupõe mais do que uma simples amizade entre eles”, complementam, torcendo para que seja o sinal de um futuro “affair”,

A partir desta notícia sobre a sua futura atuação no clube merenge, para muitos adeptos este gesto assume especial relevância, pois poderá ser um aceno do francês para aquela que seria a sua futura casa, onde chegaria precisamente durante a próxima temporada, 2024-25.

Lola Índigo é uma cantora e dançarina espanhola que ganhou reconhecimento nacional em 2017, ao ficar em décimo sexto lugar na nona temperada do Talent Show Espanhol Operación Triunfo.

A vida amorosa de Kylian

Apesar de toda essa especulação em torno de um futuro suposto affair de Mbappé, a modelo francesa Ines Rau é tida ainda com a namorada do atleta. Ela ganhou a celebridade em 2017, ao se tornar a primeira mulher trans a posar para a revista Playboy.

No ano seguinte, escreveu uma biografia intitulada “Mulher”, na qual teve coragem de contar sua história publicamente.

Durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022, Mbappé foi alvo de ofensas transfóbicas pelos torcedores argentinos, em razão do seu relacionamento com Ines. Nem ele ou a modelo falam sobre este suposto relacionamento, mas também não fazem questão de se esconder quando são flagrados por paparazzi.

