Com “marcas de pneus nas costas”, Diniz reassume o Fluminense, depois de ser atropelado pelo Uruguai

No jogo contra o Corinthians, na complementação da 27ª rodada, saberemos quais as sequelas que a Seleção podem ter causado ao treinador do Tricolor

Só tem jogão na complementação da 27ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (19): Palmeiras x Atlético-MG; Cruzeiro x Flamengo; Santos x Bragantino; e Fluminense x Corinthians. Quase todos os holofotes estão apontados para a estreia de Tite, no comando do Flamengo. Eu disse "quase", porque há também a expectativa da volta de Fernando Diniz ao Fluminense. A Data Fifa, como todos nós sabemos, foi um desastre para o treinador que acumula também o comando da Seleção Brasileira. O cara que levou o Fluminense à final da Copa Libertadores está visivelmente abalado pelo seu mau começo na Seleção, onde tem apenas 58,3% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Desde que assumiu times da Série A, é seu segundo pior desempenho em início de ciclo. Não por acaso, já começam a questionar a eficiência do tal "dinizismo" na Seleção. Muitos agora estão torcendo para que se concretizem os planos da CBF de trazer o italiano Carlo Ancelotti para assumir o seu lugar. O fato é que, com "marcas de pneus em suas costas", Diniz reassume o Fluminense, depois de ser atropelado pelo Uruguai nas eliminatórias sul-americanas. Enfim, saberemos hoje, contra o Corinthians, se ficou alguma sequela. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE