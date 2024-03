Cena bizarra no clássico do Maracanã ganhou destaque nos jornais do mundo inteiro

No clássico entre Botafogo e Fluminense, o atacante Yarlen foi arrastado para fora do campo pelo goleiro tricolor

A Taça Guanabara, como mostramos aqui, pode não pagar prêmios as vencedores, mas está repercutindo pelo mundo afora.

O jogo deste domingo (3), entre Botafogo e Fluminense, foi marcado por uma cena hilária no gramado. Já nos acréscimos do segundo tempo, Yarlen, do Botafogo, caiu perto da linha de fundo alegando lesão.

O goleiro Felipe Alves, num movimento surpreendente, arrastou o botafoguense para fora do campo, enquanto seus companheiros o puxavam para dentro das quatro linhas, com o objetivo de ganhar tempo.

A cena, pelo inusitado, como você pode ver nos prints abaixo, ganhou repercussão internacional, nos mais variados veículos internacionais:

