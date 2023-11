Brasileirão: comparamos os cálculos matemáticos da UFMG e do Infobola. Confira

Os times com mais chances de título são, nesta ordem, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. E a briga para não cair também está acirrada

Faltam apenas três rodadas para acabar o Brasileirão e os torcedores estão com calculadoras à mão: quem vai ser campeão de 2023?

Numericamente, os times com mais chances são, pela ordem, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A coluna compactou os cálculos de dois importantes grupos de matemáticos: a Universidade Federal de Minas Gerais e o site Infobola. Vamos conferir:

UFMG

Chances de título

Palmeiras – 55%

Flamengo – 19%

Botafogo – 18%

Atlético-MG – 3%

Grêmio – 1%

Red Bull Bragantino – 1%

Rebaixamento

Goiás – 96%

Bahia – 32%

Cruzeiro – 27%

Vasco – 24%

Santos – 9%

Corinthians – 7%

Fortaleza – 1%

INFOBOLA

Chances de título

Palmeiras – 52%

Flamengo – 25%

Botafogo – 15%

Atlético-MG – 4%

Grêmio – 3%

Red Bull Bragantino – 1%

Rebaixamento

Goiás – 97%

Bahia – 30%

Cruzeiro – 26%

Vasco – 21%

Santos – 11%

Corinthians – 11%

Fortaleza – 3%

Inter – 1%

