BOMBA!  A Fifa não reconhece o interventor que o TJ-RJ nomeou para a CBF

Não que seja exatamente uma surpresa – porque, afinal, todos já sabiam que o regulamento da Fifa não admite que a Justiça Comum interfira na administração das confederações – mas soou como uma “bomba” a carta encaminhada nesta quinta-feira (14) ao secretário-geral da CBF, Alcino Reis (que na verdade já havia sido demitido do cargo), dizendo que não reconhece a indicação do interventor da entidade, José Perdiz de Jesus, para o lugar do presidente Ednaldo Rodrigues.

No documento, que também tem a chancela da Conmebol, a Fifa demonstrou toda sua insatisfação com a decisão judicial que afastou Ednaldo Rodrigues. As duas entidades recomendam ainda que o diretor mais velho da CBF, no caso Hélio Santos Menezes, deveria ter assumido a gestão da entidade com a vacância de presidentes e vices, como manda o estatuto da CBF. Assim, a entidade afirma não reconhecer o interventor como representante da CBF.

A recomendação é para suspender a eleição na CBF, marcada pela Justiça. Esse pleito extraordinário não deve ocorrer antes de uma visita e de uma análise da situação pelas entidades.

“A Fifa e a Conmebol gostariam de expressar a sua preocupação em relação a estes últimos desenvolvimentos e gentilmente lembrar a todas as partes interessadas relevantes que a CBF tem a obrigação legal de gerir os seus assuntos de forma independente e sem influência indevida de terceiros (cf. art. 14 par. 1 i) e art. 19 dos Estatutos da FIFA). Neste contexto, informamos que, caso as ações tomadas pelas autoridades judiciais competentes sejam consideradas como constituindo interferência indevida no sentido dos Estatutos da FIFA e da CONMEBOL, a FIFA e a CONMEBOL não poderão ter outra alternativa de ação senão aplicar as sanções relevantes sobre CBF, e isto mesmo que esta não tenha tido culpa (cf. art. 14 par. 3 dos Estatutos da FIFA)”, disse a nota.

Há ameaça de sanção à confederação brasileira em caso de entendimento de que houve interferência de terceiros na gestão. A pena mais grave é a suspensão da CBF que impediria a seleção brasileira de participar de competições internacionais como as eliminatórias da Copa.

