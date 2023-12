Blaze patrocina cruzeiro de Neymar e expõe a “passada de pano” do Fantástico

Recorde-se que, quando a Globo denunciou os jogos ilegais, “esqueceu” de mostrar os vínculos de Neymar com a plataforma suspeita

Duas semanas atrás, o Fantástico – um dos campeões de audiência da Globo – expos o envolvimento de influenciadores como Viih Tube, Juju Ferrari e Jon Vlogs na divulgação de um jogo ilegal promovido pela Blaze, e que, segundo as investigações, apresenta fortes indícios de fraudes e calotes.

Mas o que chamou a atenção foi o fato de o Fantástico não ter sequer mencionado que o jogador Neymar também tem vínculos publicitários com a tal empresa suspeita. Neymar, Bruna Biancardi, Gabriel Medina e Felipe Neto também ganharam dinheiro para promover os jogos da plataforma.

O “esquecimento” da Globo causou revolta nas redes sociais e o assunto passou alguns dias ocupando os ‘trending topics’. A maioria dos internautas queixava-se dessa, digamos, “passada de pano” da Globo, especialmente em Neymar. Foi como se o jogador do Al-Hilal nada tivesse a ver com aquele escândalo dos jogos eletrônicos.

Pois agora veio a confirmação dos fortes vínculos entre Neymar e a Blaze. O cruzeiro marítimo promovido pelo atleta, que saiu do porto de Santos (SP) com destino a Búzios (RJ), denominado “Ney em Alto Mar”, é patrocinado exatamente pela Blaze.

“Queimação de filme”

Ouvido sobre o tema pela coluna Futebol Etc, Marcos Bedendo, professor de branding da ESPM – com mais de 20 anos de experiência atuando na área de marketing – acredita que esse patrocínio da Blaze afeta ainda mais a imagem de Neymar, num momento delicado em que ele se recupera de uma cirurgia no joelho.

“Neymar não deveria ter se associado novamente à Blaze, poderia ter dito, como muitos fizeram, que não sabia das práticas, e deixar de estar associado à marca, negando, inclusive, esse patrocínio, que não inviabilizaria o cruzeiro dele”, destaca Marcos Bedendo.

O especialista da ESPM também diz que o caminho escolhido por Neymar – não apenas em relação a Blaze, mas por associar-se a alguns influenciadores de comportamentos suspeitos e/ou imediatistas – traz enormes prejuízos para a sua imagem:

“Neymar está sempre acompanhado dessas personalidades mais populares nas redes sociais que normalmente têm pouca preocupação com o longo prazo. São explosões midiáticas que existem, que visam ganhos econômicos, extraindo o máximo de valor naquele momento específico… É uma visão de negócio um pouco diferente e um pouco distorcida, já que não se preocupam na construção de marca a longo prazo, como outras empresas vinculadas a celebridades”, completa Bedendo.

