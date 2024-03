Bastariam 3 dias do seu salário para Neymar ajudar a pagar a fiança de € 1 milhão de Daniel Alves

No mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai decidir se Robinho – condenado por estupro coletivo na Itália – vau cumprir pena no Brasil, a Justiça da Itália decidiu conceder liberdade condicional ao ex-jogador Daniel Alves.

Condenado por estupro cometido no dia 31 de dezembro de 2022, Daniel Alves foi solto pelo Tribunal de Barcelona, mas terá de pagar fiança de 1 milhão de euros, o que corresponde a cerca de R$ 5,46 milhões na cotação atual.

A questão é saber se Daniel tem esse dinheiro disponível. Meses atrás, a notícia de que Neymar emprestou a ele 150 mil euros (R$ 808 mil) para indenizar a espanhola a vítima de agressão sexual que o levou para a prisão. Logo surgiram rumores de que Daniel estaria “quebrado”, sem dinheiro.

Mas a verdade é outra. De acordo com o jornal AS, da Espanha, Daniel Alves tem um patrimônio estimado de 55 milhões de euros, ou R$ 297 milhões. Seu maior salário ao longo da carreira foi de 10 milhões de euros, ou R$ 54 milhões por temporada, enquanto vestia a camisa do Barcelona.

E, em última hipótese, pode recorrer de novo ao seu amigo Neymar, considerado pela revista Forbes um dos esportistas mais ricos do mundo. Neymar ganha no Al Hilal o equivalente a R$ 2 milhões por dia. Ou seja, em apenas três dias de “trabalho”, daria para fazer um Pix para o amigo Daniel.

