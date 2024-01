Até a Fifa admite que a camisa amarela do Brasil foi “sequestrada” pelos bolsonaristas

“O ouro e o verde do Brasil ficaram confusos na política, já que a camisa foi apropriada por apoiadores do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro”, lamenta a Fifa

Duas semanas atrás, após mostrar aqui na coluna que a CBF estava muito incomodada com a “apropriação indébita” da camisa amarela da Seleção, pelos eleitores de extrema direita, recebi centenas de comentários nas redes sociais, criticando a nossa postagem.

Pois agora ficamos sabendo que, no Museu da Fifa, em Zurique, na Suíça, as camisas históricas da Seleção Brasileira estão em exposição, retratando a nossa trajetória pentacampeã do mundo. Só que a própria Fifa admite a tal “apropriação indébita”, sobre a qual falamos aqui no Futebol Etc.

“Nos últimos anos, o ouro e o verde distintivos do kit do Brasil ficaram confusos na política, já que a camisa foi apropriada por apoiadores do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro”, diz um texto ao lado dos uniformes

A observação da Fifa aparece, em inglês, ao lado da camiseta branca lançada pela CBF, em 2019, dando a entender que a entidade pretendia desassociar-se da da imagem bolsonarista:

“Novas gerações e contextos trazem novos significados à cor. Na Copa América de 2019, a icônica camisa amarela canarinho do Brasil foi substituída por um renascimento comemorativo de seu histórico kit branco e azul quando levaram para casa o primeiro título”.

