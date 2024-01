A Seleção quer reconquistar a torcida, mas primeiro precisa livrar-se de supostos “patriotas”

Em vídeo no Instagram, a coluna Futebol Etc defende que a camisa amarela seja “aposentada”, para separar de vez o futebol da política

Poucos dias atrás, logo na sua apresentação como novo treinador da Seleção Brasileira, o técnico Dorival Jr fez a sua primeira “convocação”:

“Estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do momento: que o torcedor brasileiro viva um pouco mais a sua Seleção. É obrigação nossa entregar uma Seleção que volte a passar credibilidade a todos nós. Eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa Seleção”, disse na entrevista coletiva.

Sim, é preciso devolver a Seleção à torcida brasileira. Mas isso não é apenas uma questão esportiva, e sim um problema político.

O fato é que o simbolismo em torno das cores verde e amarelo ganhou novos significados com a apropriação ideológica que uma determinada corrente política colocou na camisa da Seleção. Se nas cores da bandeira brasileira o verde lembra as matas e a ampla natureza do país, enquanto o amarelo representa o ouro e outras riquezas do Brasil, no contexto atual, as duas cores remetem ao apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

E, não por acaso, na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, a imensa maioria dos irresponsáveis manifestantes estava vestida com a camisa pentacampeã do mundo.

O torcedor, que agora é convocado por Dorival para apoiar a Seleção – mesmo aquele que não gosta de política – sente-se inconscientemente envergonhado de “vestir a camisa” – literalmente falando.

Após aquele fatídico 8/1, a CBF chegou a divulgar uma nota repudiando o uso da amarelinha em “atos antidemocráticos e de vandalismo”. No texto, a entidade disse que a camisa é um “símbolo da alegria do nosso povo” e defendeu que ela seja usada “para unir, não para separar, os brasileiros”.

Neste vídeo no Instagram do Jornal de Brasília, a coluna Futebol Etc defende inclusive que a camisa amarela seja “aposentada”, para separar de vez o futebol da política

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcondes Brito (@blog.futeboletc)

“Envergonhados Futebol Clube”

Antes da Copa do Catar, em 2022, a CBF estava visivelmente preocupada com essa gama de “envergonhados”, e tentou, por meio de uma peça publicitária, despolitizar a camisa da Seleção. Na propaganda, a música “Ela me faz tão bem”, de Lulu Santos, foi utilizada para se referir à camisa, mostrando, que, ao menos durante a Copa, ela seria de todos e deveria ser usada apenas para torcer pelo futebol brasileiro.

Mas aí surgiu um fato inesperado e absolutamente inconveniente: a declaração de voto de Neymar a Bolsonaro, no segundo turno. Todo o esforço da CBF foi por água abaixo.

Conclui-se, portanto, que, apesar da boa a intenção do técnico Dorival Jr, a convocação feita aos torcedores não será suficiente para separar o futebol da política.

Acompanhe as atualizações da coluna "Futebol Etc" nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]

