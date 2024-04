Apoio a candidato bolsonarista causa “racha” na diretoria do Flamengo

Não foi certamente uma boa ideia o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, aparecer numa foto no Ninho do Urubu, ao lado do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), candidato à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente Rodolfo Landim reprovou a atitude porque Braz demonstrou apoio político e pessoal dentro das instalações do clube, num momento especialmente delicado da administração do Rubro-negro.

Como se sabe, Ramagem é adversário do prefeito Eduardo Paes, que esta semana deu sinal verde para o Flamengo construir seu estádio no Gasômetro.

A atitude de Braz pode ter causado desconforto também nas negociações do Flamengo com a Caixa Econômica. Para alguns conselheiros, foi uma “tragédia” e uma “irresponsabilidade”.

Outro problema político

Rodolfo Landim nada tem contra Jair Bolsonaro, muito pelo contrário (já apareceu em vários eventos abraçado com o ex-presidente). O problema é o momento político que o clube está vivendo.

Vale recordar que o entorno de Landim já teve problemas por misturar política e futebol. No ano passado, por exemplo, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) indiciou por xenofobia Ângela Rollemberg Santana Landim Machado, esposa de Landim, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, por posts com críticas aos nordestinos depois da eleição de 2022.

Os ataques aconteceram após a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial. Ela atacou a região onde Lula venceu com larga vantagem.

Para evitar problemas, desde então Ângela fechou o seu perfil, no qual demonstrava apoio a Jair Bolsonaro (PL). Ela chegou a fazer campanha para o ex-presidente depois da conquista da Libertadores de 2022, em Guayaquil.

