Alex Poatan mantém o cinturão do UFC com atuação avassaladora e nocaute brutal

Na luta mais esperada do UFC 300, disputado na madrugada deste domingo em Las Vegas (EUA), o brasileiro Alex Poatan deu um verdadeiro show. O lutador paulista aniquilou o desafiante Jamahal Hill e manteve o cinturão dos meio-pesados (até 93kg.) com nocaute assustador. O campeão precisou de pouco mais de três minutos para ‘apagar’ o oponente.

Poatan, desde os primeiro instante, tomou a inciativa e partiu pra cima. Ele apostava nos chutes na guarda do adversário, que respondia timidamente. Aos poucos, o desafiante passou a se soltar e espelhava a estratégia do brasileiro. Poatan passou a lançar jabs no corpo do adversário, que não acusava os ataques. O campeão tentava confundir o adversário, alternando socos e chutes. Com três minutos passados, Alex Poatan acertou um cruzado no queixo de Jamahal, que apagou. Antes que o árbitro interrompesse o confronto, o brasileiro seguiu golpeando o adversário, até a intervenção do árbitro.

Ainda no octógono, Poatan pediu, publicamente, para poder participar do UFC Rio, que acontecerá no dia 4 de maio, ou seja, em menos de um mês.

“Foi tudo dentro do planejado, estou saindo sem nenhuma lesão. Gostaria de lutar no (UFC) Rio. Vamos ver o que acontece. Sei que é difícil para a promoção no meio-pesado porque é uma luta de cinturão. Mas quero ter uma luta no peso pesado. Com certeza, vocês viram (nessa luta com Hill) o que eu estava fazendo. Ele é um cara muito forte, eu falei em todas as entrevistas. Fiquei atento o tempo todo. Eu fazia ele errar o tempo todo, estava achando a distância. Foi perfeito tudo que a gente fez aqui”, disparou o campeão dos meio-pesado.

Do Bronx perdeu

Charles Do Bronx, outro brasileiro que era atração no card principal, não teve a mesma “sorte” de Poatan. O ex-campeão peso-leve (até 70,8kg) acabou derrotado numa luta equilibrada contra o armeno Arman Tsarukyan, que levou a melhor na decisão dividida (28-29, 29-28 e 29-28) e emendou três vitórias na divisão. Tsarukyan, atual número 4 do ranking, deve aparecer em primeiro lugar na próxima atualização, lugar que é do brasileiro.

Card principal do UFC 300

Peso meio-pesado (até 93 kg): Alex Poatan derrotou Jamahal Hill por nocaute a 3m14s do R1 – luta pelo cinturão

Peso palha (até 52,1 kg): Weili Zhang derrotou Yan Xiaonan na decisão unânime dos juízes (49-45, 49-45, 49-45) – luta pelo cinturão

Peso leve (até 70,3 kg): Max Holloway derrotou Justin Gaethje por nocaute a 4m59s do R5- luta pelo cinturão BMF

Peso leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan derrotou Charles do Bronx na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Peso médio (até 83,9kg): Bo Nickal finalizou Cody Brundage com um mata-leão a 3m38s do R2

