Alex Poatan, campeão do UFC,  foi agredido pela namorada e simplesmente não reagiu

“Ela me agrediu achando que eu ia revidar, mas não sou burro de fazer isso. Tenho vídeo dela me agredindo”, revelou o lutador

Campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Poatan, 36 anos, é atualmente o maior nome brasileiro no mundo das lutas. E neste fim de semana ele deu uma enorme demonstração de grandeza ao enfrentar um problema doméstico sem usar a sua força.

O lutador paulista da cidade de São Bernardo do Campo, revelou em seu perfil no Instagram o fim do relacionamento com Merle Christine, sua então namorada, ao descobrir que ela supostamente era casada. E surpreendeu a todos ao dizer que que sofreu agressão física durante a discussão com a parceira.

Nesse vídeo que reproduzimos abaixo, Poatan lamentou o ocorrido e admitiu ter sido pego de surpresa com o suposto estado civil de sua então namorada. Na mesma publicação, Merle deixou um comentário em que negava estar casada durante o período em que se relacionou com o campeão brasileiro.

“Bom, é até um pouco difícil de falar, né? Eu já deletei essa pessoa da minha vida e gostaria de pedir aos meus fãs que deletassem ela das vidas de vocês. Foi uma pessoa em quem eu acreditei, coloquei dentro da minha casa, junto da minha família, e no final de tudo eu descobri que ela era casada”, declarou o lutador em entrevista ao canal ‘Full Send MMA’, antes de sua ex-namorada rebater através de um comentário.

“Homem ferido inventando o que quer que seja. Como eu posso ser casada e me mudar para os EUA?”, provocou Merle Christine, ironizando a versão de Poatan.

Diante dessa publicação, Poatan não deixou a ex-namorada sem resposta, e usou os ‘stories’ para fazer uma nova revelação bombástica: havia sido vítima de violência doméstica. De acordo com o lutador brasileiro, Merle teria o agredido com o intuito de obter algum tipo de reação de Alex – que, em sua versão, não revidou ao ataque. Para se resguardar, Poatan garante ter uma filmagem de sua ex praticando a agressão física.

“Bom pessoal, a Merle acha que vai conseguir manipular vocês. Estou há alguns dias conversando com o ex-marido dela e hoje eu sei do que ela é capaz. Essa é uma conversa de amor com duas pessoas diferentes e no mesmo dia e mesma hora. Ela me agrediu achando que eu ia revidar, mas não sou burro de fazer isso. Tenho vídeo dela me agredindo. Como ela não conseguiu o que queria, está tentando subir com o meu nome”, complementou Poatan nas redes.

