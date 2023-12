Além de perder o título, John Textor ainda levou uma “voadora” de Leila Pereira

Com a taça na mão, a presidente do Palmeiras disparou contra o cartola norte-americano, classificando-o como “um desequilibrado”

Se quiséssemos definir o título do Palmeiras em uma palavra, poderíamos dizer que foi um “sprint”. Na linguagem do atletismo, significa “a maior velocidade possível atingida por um corredor em dado momento de uma corrida”.

O sprint do Verdão na reta final, associado ao “derretimento” do Botafogo no returno, resultou no bicampeonato do time paulista. Neste vídeo abaixo, lembramos que tudo começou no dia 1 de novembro, quando aconteceu aquela virada espetacular (4×3), no Rio de Janeiro. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcondes Brito (@blog.futeboletc)

Claro, houve choros e ranger de dentes. Como mostramos ontem aqui na coluna, John Textor, o dono da SAF do Botafogo, apresentou um documento em que denuncia a “manipulação de resultados” no Brasileirão. Não vai dar em nada, porque supostos erros de arbitragem são questões mais interpretativas.

Mas, após a 38ª rodada, o americano Textor, além de ver o seu time fora do G4, ainda levou essa “voadora” da presidente do Palmeiras, Leila Pereira:

“Me causa estranheza porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto tempo o campeonato, dá todo esse problema, a turbulência, e perder esse campeonato… acho que o Textor ficou desequilibrado. Chega até a ser ridículo. Ele desprestigia, desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor”, disparou Leila.

