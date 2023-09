Adesanya, o algoz de Alex Poatan, leva uma surra no UFC 293 e brasileiros festejam

Anderson Silva usou o Instagram para provocar: “Quem manda nessa p** aqui sou eu, e você não vai mais abrir a boca pra se comparar a mim”

O norte-americano Sean Strickland surpreendeu o mundo das lutas o derrotou o nigeriano Israel Adesanya, no UFC 293, disputado na madrugada deste domingo (10), disputado em Sidney na Austrália.

Com o seu estilo falastrão, apelidado nos EUA de Tarzan, Strickland, dominou a luta do princípio ao fim e foi considerado vencedor por decisão unânime dos jurados, tornasndo-se assim o mais novo campeão peso-médio (84 kg) do UFC.

“Estou dormindo, alguém me bate. Nem em um milhão de anos achei que estaria aqui. Eu não choro, mas estou me controlando agora. Izzy é um cara duro, todos sabem. Estava duvidando de mim às vezes. Mas os fãs da Austrália me motivaram. No quarto round eu ouvi vocês gritarem e isso me motivou. Vocês me motivaram. Eu trabalhei duro. É a primeira vez que estou sem palavras. Amo vocês. Lembre-se, esse ouro aqui não quer dizer nada, a vida que você vive é o que importa. Estou vivendo isso com vocês”, declarou o americano, que era considerado um “azarão” nas casas de apostas.

Brasileiros tiram sarro

Quem não se surpreendeu com a derrota do nigeriano foi Alex Poatan. O brasileiro, que também já venceu Adesanya (e posteriormente perdeu o cinturão para ele), usou suas redes sociais para relembrar a previsão de vitória de Strickland.

“Eu falei para vocês, mas ninguém acreditou em mim. Parabéns Strickland, você merece!. Falei que seria uma luta dura para o Strickland. Mas eu mostrei algumas vezes já que dá para ganhar do Israel”, provocou Poatan

Outro brasileiro que se manifestou após a derrota de Adesanya foi Anderson Silva, considerado um dos maiores da história do UFC. Anderson parecia incomodado quando alguns veículos de imprensa comparava Adesanya com ele, e disparou em suas redes sociais, após o desfecho doUFC 293:

“Quem manda nessa p** aqui sou eu, e você não vai mais abrir a boca pra se comparar a mim nessa p**. Você entendeu? Quem manda nessa p** aqui sou eu”, disse Anderson, acompanhando de alguns emojis de carinhas piscando.

Minutos depois da postagem, o Spider alterou a legenda para alguns emojis de caveira e de gavião.

Anderson Silva deixou o UFC com diversos recordes na divisão dos médios. O brasileiro é que tem mais defesas de cinturão na história da divisão, com 10, todas elas consecutivas, o que também é a maior marca da história.

Anderson também tem o reinado mais longo da história do UFC, em qualquer categoria, com 2.457 dias. Ele ainda tem mais finalizações (9), mais nocautes (7) e mais knockdowns (10) em lutas de título na história do UFC.

