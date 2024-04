Acredite se quiser! O Candangão é o 2º Estadual do País em premiação

Palmeiras e Santos estão disputando o título do Paulistão e o vencedor ganhará um prêmio de R$ 5 milhões da FPF. É o Estadual que paga melhor em nosso país.

Isso, na verdade, nem chega a ser uma surpresa, porque São Paulo – em todo o qualquer setor – é o Estado mais rico do Brasil. Surpresa mesmo é saber que o segundo torneio estadual a pagar a melhor premiação é o Distrito Federal. O Candangão contemplará o campeão de 2024 com um Pix de R$ 1 milhão para Ceilândia ou Capital.

Como já publicamos aqui,, o segundo mais rico do Brasil, o Carioca não paga premiação ao campeão desde 2021. Os clubes recebem uma cota fixa pela participação na competição referente à venda dos direitos de transmissão, mas não recebem valores extras de acordo com o desempenho. Há outros quatro torneios que também não pagam nada: Gaúcho, Mineiro, Paranaense e Sergipano

De acordo com levantamento do site ‘Goal’ (ver ranking abaixo), alguns estaduais, como o Acreano e o Rondoniense, dão um carro ao clube campeão em vez de dinheiro.

No levantamento mais recentes, não há informações disponíveis para os seguintes estaduais: Amapaense, Amazonense, Baiano, Capixaba, Cearense, Goiano, Maranhense, Mato-Grossense, Paraibano, Potiguar, Sul-Mato-Grossense e Tocantinense.

Mas os estaduais estão longe, muito longe das premiações pagas pela CBF para os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão, por exemplo.

No ano passado, o São Paulo vai recebeu, ao todo, R$ 88,7 milhões pela campanha do título da Copa do Brasil 2023. Só na final, foram R$ 70 milhões em premiação. Enquanto isso, a premiação para o Palmeiras, que ganhou o Brasileirão, foi de R$ 45 milhões.

O top-10 dos Estaduais

Paulista – R$ 5 milhões

Candangão – R$ 1 milhão

Paraense – R$ 200 mil

Alagoano – R$ 150 mil

Cararinense – R$ 100 mil

Pernambucano – R$ 83 mil

Piauense – R$ 50 mil e carro no valor de R$ 92 mil

Roraimense – R$ 30 mil

Acreano – Carro no valor de R$ 92 mil

Rondoniense – Carro no valor de R$ 90 mil

A coluna Futebol Etc na edição impressa do Jornal de Brasília, nesta terça-feira (2/4)



