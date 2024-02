A Record ainda festeja a “goleada” na Globo com a transmissão de Palmeiras 2 x 2 Corinthians

Mas o jogo de futebol que alcançou maior audiência este ano na TV aberta foi a final da Supercopa do Rei, com a Globo disparada na liderança

A TV Record comemora até agora o banho de audiência que deu na Globo, domingo (18), com a transmissão de Palmeiras 2 x 2 Corinthians, pelo Paulistão.

A emissora anotou 19 pontos de média, pico de 24 e deixou a Globo bem atrás, com apenas 13 pontos para o Domingão, exibido no mesmo horário.

O fato é que a transmissão do emocionante dérbi paulista consolidou a maior audiência da Record em 2024.

Mas, numa comparação, por exemplo, com o jogo de maior audiência transmitido pela Globo, a Record fica “na poeira”. Aconteceu no dia 4 de fevereiro, na Supercopa do Brasil (agora rebatizada como Supercopa Rei, em homenagem ao Rei Pelé), que rendeu média de 26 pontos, segundo dados consolidados pela Kantar Ibope Media. A Globo conseguiu 45% de participação sobre o total de televisores ligados no momento da partida.

Na Band, também há motivos para comemorações, sobretudo pelo resultado da transmissão de Botafogo 2 x 4 Vasco, no domingo (18), registrando 4,7 pontos e 9,1% de participação de televisores ligados (share). O futebol mais que quintuplicou a audiência do Show do Esporte, que veio anteriormente e fechou com 0,9 ponto de média (2,2%).

Por fim, o SBT, que adquiriu os direitos dos jogos do Vasco no Cariocão, teve bom desempenho no final de janeiro, quando transmitiu a partida do cruzmaltino contra o Madureira.

O jogo registrou 4,1 pontos de média, Na mesma faixa, a Record ficou na terceira colocação, com 3,5 e a Band apareceu em quarto, com 2,2 pontos, também transmitindo uma partida do Cariocão (Audax e Fluminense). A Globo liderou com 26,0.

Futebol feminino

No jogo em que o Corinthians sagrou-se tricampeão da Supercopa Feminina, domingo (18), após derrotar o Cruzeiro por 1 x 0, na Neo Química Arena, a Globo também “bombou”no Ibope. A emissora marcou 12 pontos e 33% de participação na capital paulista. O índice representa um crescimento de +3 pontos (+33%) no comparativo com a média da faixa nos quatro domingos anteriores e também o melhor share do torneio entre os paulistas desde que o torneio começou a ser disputado, em 2022. No comparativo com o ano passou, o aumento foi de +1 ponto na média de audiência e de +4 pontos de participação.

