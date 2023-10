A novidade é que agora nós temos uma Seleção com IA: “Incapacidade Artificial”

O time de Fernando Diniz é a representação da ineficiência; a manifestação da inabilidade; a ilustração da inaptidão; e a evidência da incompetência

A Inteligência Artificial, também conhecida como IA, é uma tecnologia que chegou para ficar e está gerando grande impacto em todos os segmentos.

Mas, no futebol – e na contramão desse movimento evolutivo – estamos assistindo a deterioração da Seleção Brasileira. Temos agora um time com IA: “Incapacidade Artificial”.

A derrota para o Uruguai, na noite desta terça-feira (17), além de derrubar uma invencibilidade de 37 jogos nas Eliminatórias sul-americanas, igualou a pior campanha até a 4ª rodada – antes em poder de Dunga, em 2018, também com apenas sete pontos dos 12 disputados.

O Brasil de Fernando Diniz mostrou a incapacidade de trocar três passes seguidos; incapacidade de sair jogando sem causar pânico com aquela troca de passes idiota dentro da própria área; incapacidade de jogar para frente (como esses caras tocam bola para trás, meu Deus!); incapacidade de armar jogadas e de criar oportunidades.

A Seleção Brasileira é a representação da ineficiência; a manifestação da inabilidade; a ilustração da inaptidão; e a evidência da incompetência.

Então é isto.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.