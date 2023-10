A incrível viagem de João Pessoa a Fernando de Noronha, a bordo de um Hobie Cat 16

Essa aventura, que aconteceu há 20 anos, levou 36 horas para percorrer os 453 quilômetros até a ilha de Fernando de Noronha

Um grupo de amigos paraibanos, integrantes da ‘Equipe Travessia’, comemora neste sábado (14) os 20 anos da extraordinária viagem João Pessoa-Fernando Noronha, feita em um Hobie Cat 16. Foi uma inesquecível e inédita aventura de 453 quilômetros, a bordo de um barco multicasco e veloz, projetado para dois tripulantes, de 4.27 metros de comprimento, mastro de 6,78m de altura e um trapézio.

Vamos combinar que não é pra qualquer um. A aventura durou 36 horas. Para que você tenha uma ideia, uma viagem de avião entre Recife-Fernando de Noronha tem duração de 1h45min. Muitas vezes, em qualquer vôo até menor do que este, nós costumamos reclamar se estivermos “desconfortavelmente” no assento do meio, por exemplo. Imagine você equilibrando-se num Hobie Cat durante 36 horas?

“A Equipe Travessia, liderada pelo empresário Savigny Cunha Lima, começou com uma brincadeira entre navegadores da Paraíba. No início fazia apenas pequenas viagens. Até percorrer o litoral do Espírito Santo até o limite do Maranhão com o Pará. Em 2000 começou o planejamento de uma viagem mais ousada: ir de João Pessoa a Fernando Noronha. Uma parceria foi feita com a Marinha, que disponibilizou um navio para acompanhar os navegadores na travessia”, atesta o jornalista José Euflávio, um dos integrantes da equipe.

Até hoje ninguém teve a ousadia de chegar em Noronha de Hobie Cat. Esses caras aventureiros e corajosos fizeram duas viagens para o Rio São Francisco: uma descendo da Barragem de Xingó até o Mar. E outra da Barragem de Itaparica até Sobradinho.

Neste sábado, a ‘Equipe Travessia’ fará uma festa na casa do “capitão” Savigny, no 32º andar de um apartamento em João Pessoa.

“Vamos aproveitar para fotografar o Eclipse”, conclui José Euflávio, que já trabalhou no Correio Braziliense.

