A grande sacanagem é que a premiação de Rebeca foi uma “merreca”

Pelas cinco medalhas conquistadas no Mundial da Bélgica, a nossa ginasta recebeu o equivalente a 13 minutos do salário de Neymar

A brasileira Rebeca Andrade foi a grande sensação do Mundial de Ginástica, encerrado neste domingo (8) na Antuérpia-BEL. Ao todo, a brasileira conquistou cinco medalhas na competição: uma de ouro (individual no salto), três de prata (equipe, individual geral e no solo) e uma de bronze (individual na trave).

Num mundo em que o esporte está cada dia mais profissionalizado (e valorizado), logo surgiu a pergunta: na viagem de volta pra casa, além das medalhas, quando Rebeca Andrade vai trazer de dinheiro em sua bagagem?

Somando as premiações, a nova heroína brasileira receberá pelo menos 3.750 francos suíços (cerca de R$ 21 mil). A maior parcela premiação é pela medalha de prata no individual geral: 1.500 francos suíços (R$ 8,5 mil). Mas Rebeca também ganhará uma fatia do prêmio de R$ 5,6 mil, pela medalha de prata na competição geral por equipes.

Arredondando tudo, Rebeca deve “engordar” a sua conta bancária em aproximadamente R$ 23 mil, após essa esplendida atuação no mais importante torneio de ginástica do mundo.

É pouco? É muito pouco mesmo, se compararmos com as montanhas de dinheiro que ganham os jogadores de futebol.

Para se transferir do Paris Saint-Germain para a Arábia Saudita, Neymar passou a receber o terceiro maior salário do futebol mundial, de cerca de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) por dois anos.

Isso significa que Neymar ganha R$ 71,5 milhões por mês. São R$ 106,4 mil por hora de trabalho; ou R$ 1,7 mil por minuto, dormindo ou acordado.

Ah, mas o que isso tem a ver com a nossa Rebeca Andrade? Nada, absolutamente nada, mas, a título de comparação, a premiação de aproximadamente R$ 23 mil de Rebeca no Mundial significaria apenas 13 minutos do salário de Neymar.

Que é uma grande sacanagem, é!

