O ouro de Rebeca incomoda até Simone Biles: “Estou aqui apenas para passear e apenas me divertir”

Rebeca Andrade é a primeira brasileira na história a conquistar três medalhas em um único mundial

A ginasta Simone Biles, de 26 anos, é um fenômeno. Ela voltou às competições em agosto após um hiato de dois anos no esporte, e tornou-se a norte-americana mais velha a ganhar medalhascampeonato mundial.

Atualmente, acumula 27 medalhas em mundiais, sendo 21 de ouro. Mas, ao que parece, Biles não absorveu bem a medalha de ouro conquistada pela brasileira Rebeca Andrade no salto por aparelhos, no Mundial de Ginástica Artística, na Bélgica, neste sábado (7).

É bem verdade que o retorno de Simone Biles à competição geral no cenário internacional foi extraordinário, conquistando várias medalhas de ouro. Mas o brilho da brasileira de alguma forma a incomodou.

Numa rápida declaração que deu ao site The Athetic, dos EUA, a norte-americana não conseguiu esconder a frustração de deixar escapar uma medalha de ouro para uma rival brasileira:

“Estou aqui apenas para passear, para contribuir com os EUA e apenas me divertir”, disse Biles.

A disputa com Rebeca

Na prova em que perdeu o ouro para Rebeca, Simone Biles caiu na primeira tentativa, o que abriu caminho para a brasileira, que alcançou 15.000, a maior nota do mundial. No segundo salto, a brasileira fez um salto mais simples, mas com uma execução perfeita, tirando um 14.500, ficando com 14.750 na média e, consequentemente, levando o ouro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta é a sétima medalha na carreira de Rebeca em Mundiais, a sétima conquistada nas últimas três edições e a terceira da competição deste ano. Na quarta-feira (4), a brasileira conquistou a prata por equipes e no individual na sexta-feira (6), provas em que Simone Biles venceu.

Com isso, Rebeca é a primeira brasileira na história a conquistar três medalhas em um único mundial.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.