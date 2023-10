A FourFourTwo volta a humilhar brasileiros em ranking dos maiores clássicos do mundo

Para a revista inglesa, o líder é River Plate x Boca Juniors, e em segundo lugar aparece o inexpressivo Celtic x Rangers. GreNal e FlaFlu estão no fim da fila

A FourFourTwo tem certamente uma das equipes de editores mais criativas da Europa. Publicada mensalmente, a revista inglesa tem esse nome como uma referência à tática 4-4-2, uma das mais usadas pelos times de todo o planeta.

Na FourFourTwo, eles fazem pesquisas aleatórias e elegem os “melhores” do futebol ao sabor dos seus interesses.

Dias atrás, mostramos aqui uma lista com os 100 melhores técnicos de futebol da história. A relação, encabeçada pelo escocês Alex Ferguson – que era do Manchester United – contou com apenas quatro brasileiros: Carlos Alberto Parreira, Telê Santana, Luiz Felipe Scolari e Zagallo. Mas lá tinha um punhado de ingleses que nunca ganhou nada relevante. Nada!

Em mais uma eleição suspeita, a revista decretou recentemente que o argentino Messi é o melhor jogador da história, seguido pelo compatriota Diego Maradona e o português Cristiano Ronaldo. O Rei Pelé, para a FourFourTwo, é somente o quarto colocado, apesar de ter sido tricampeão do mundo. Eles são uns idiotas. São uns ridículos.

Os maiores clássicos

Pois agora, um novo ranking feito pela FourFourTwo assinalou quais são os maiores e mais tradicionais clássicos do futebol mundial.

Como foi possível presumir com a escolha dos melhores jogadores, eles têm uma predileção especial pelos argentinos. Tanto que o maior clássico do mundo, segundo a revista (veja a seguir a lista dos 30 maiores) é River Plate x Boca Juniors.

Você vai ficar surpreso ao saber que o segundo melhor é Celtic x Rangers, uma espécie de Ba-Vi para os ingleses. É um jogo importante pra eles? Sim, mas é um clássico regional. Apenas isso.

Dentre os clássicos brasileiros, o mais bem posicionado no ranking (e não tentem descobrir quais foram os critérios adotados) é o GreNal, que aparece na 11ª posição.

O FlaFlu – na nossa modesta opinião, o clássico mais charmoso do mundo – está apenas em 16º lugar, atrás de jogos como Al-Ahly x Zamalek, Borussia Dortmund x Schalke 04, dentre outros menos conhecidos.

Acho que já é hora de dar menos importância às listas de votação que a FourFourTwo inventa em seus “laboratórios” suspeitos. Isto, sim!

O top-30

1. River Plate x Boca Juniors

2. Celtic x Rangers

3. Real Madrid x Barcelona

4. Fenerbahçe x Galatasaray

5. Borussia Dortmund x Schalke 04

6.Manchester United x Liverpool

7. Roma x Lazio

8. Al-Ahly x Zamalek

9. Olympique de Marselha x PSG

10. Milan x Inter de Milão

11. Grêmio x Internacional

12. Ajax x Feyenoord

13.Arsenal x Tottenham

14. Olympiacos x Panathinaikos

15. Benfica x Sporting

16. Flamengo x Fluminense

17. Nacional x Peñarol

18. Partizan Belgrado x Estrela Vermelha

19. Real Betis x Sevilla

20. Chivas x América-MEX

21. Corinthians x Palmeiras

22. Real Sociedad x Athletic Bilbao

23. Southampton x Portsmouth

24. Independiente x Racing Club

25. Kaizer Chiefs x Orlando Piraes

26. Colo-Colo x Universidad do Chile

27. Persepolis x Esteghlal

28. Genoa x Sampdoria

29. Raja Casablanca x Wydad Casablanca

30. Newcastle United x Sunderland

