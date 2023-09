Na lista dos 100 maiores técnicos tem 4 do Brasil, 7 da Argentina e só 2 de Portugal

Os portugueses, que foram recentemente “eleitos” como os queridinhos dos times brasileiros, não estão com essa bola toda

A mídia está se divertindo com mais uma lista da revista FourFourTwo, apontando os 100 melhores treinadores de futebol da história. Uma lista que, sem nenhum pudor, mostra a sua preferência pelos profissionais britânicos, com mais de uma dúzia de indicações.

Do Brasil, eles escolheram apenas quatro: Zagallo, Luiz Felipe Scolari, Telê Santana e Carlos Alberto Parreira.

A Argentina ficou à nossa frente, com sete indicações: Bilardo, Menotti, Simeone, Bianchi, Bielsa, Herrera e Carniglia.

Mas o curioso é a pouca quantidade de portugueses – os técnicos que foram recentemente “eleitos” como os queridinhos dos times brasileiros – com apenas dois nomes na lista da FourFourTwo: José Mourinho e Fernando Santos.

A lista completa

Alex Ferguson (Escócia) Rinus Michels (Holanda) Johan Cruyff (Holanda) Bill Shankly (Escócia) Pep Guardiola (Espanha) Arrigo Sacchi (Itália) Matt Busby (Escócia) Helenio Herrera (Argentina) Ernst Happel (Áustria) Valeriy Lobanovskyi (Ucrânia) Brian Clough (Inglaterra) José Mourinho (Portugal) Marcello Lippi (Itália) Giovanni Trapattoni (Itália) Vicente del Bosque (Espanha) Miguel Munoz (Espanha) Carlo Ancelotti (Itália) Ottmar Hitzfeld (Alemanha) Nereo Rocco (Itália) Louis van Gaal (Holanda) Bela Guttmann (Hungria) Bob Paisley (Inglaterra) Arsene Wenger (França) Fabio Capello (Itália) Herbert Chapman (Inglaterra) Alf Ramsey (Inglaterra) Zagallo (Brasil) José Villalonga (Espanha) Jurgen Klopp (Alemanha) Jock Stein (Escócia) Helmut Schon (Alemanha) Jupp Heynckes (Alemanha) Kenny Dalglish (Inglaterra) Viktor Maslov (Rússia) Bill Nicholson (Inglaterra) Zinedine Zidane (França) Guus Hiddink (Holanda) Udo Lattek (Alemanha) Luiz Felipe Scolari (Brasil) Jill Ellis (Estados Unidos) Rafa Benítez (Espanha) Albert Batteux (França) Diego Simeone (Argentina) Telê Santana (Brasil) Bill Struth (Escócia) Bobby Robson (Inglaterra) Otto Rehhagel (Alemanha) Luis Aragonés (Espanha) Aimé Jacquet (França) George Graham (Escócia) Jimmy Hogan (Inglaterra) Sven-Goran Eriksson (Suécia) Franz Beckenbauer (Alemanha) Willie Maley (Escócia) Carlos Alberto Parreira (Brasil) Don Revie (Inglaterra) Frank Rijkaard (Holanda) Luis Carniglia (Argentina) Vittorio Pozzo (Itália) Tomislav Ivic (Croácia) Nevio Scala (Itália) Stefan Kovacs (Holanda) Emerich Jenei (Romênia) Fernando Santos (Portugal) Carlos Bilardo (Argentina) Joachim Low (Alemanha) Gavriil Kachalin (Rússia) Cesar Menotti (Argentina) Hennes Weisweiler (Alemanha) Carlos Bianchi (Argentina) Howard Kendall (Inglaterra) Dettmar Cramer (Alemanha) Didier Deschamps (França) Tina Theune (Alemanha) Walter Smith (Escócia) Guy Roux (França) Marcelo Bielsa (Argentina) Leo Beenhakker (Holanda) Enzo Bearzot (Itália) Sepp Herberger (Alemanha) Silvia Neid (Alemanha) Fulvio Bernardini (Itália) George Ramsay (Inglaterra) Alberto Suppici (Uruguai) Richard Moller Nielsen (Dinamarca) Vic Buckingham (Inglaterra) Mircea Lucescu (Romênia) Stan Cullis (Inglaterra) Jupp Derwall (Alemanha) Claudio Ranieri (Itália) Raymond Goethals (Bélgica) Juan Lopez Fontana (Uruguai) Antonio Conte (Itália) Ferruccio Valcareggi (Itália) Hassan Shehata (Egito) Gerard Houllier (França) Roberto Mancini (Itália) Vaclav Jezek (Tchéquia) Fatih Terim (Turquia) Roy Hodgson (Inglaterra)

