Renovação em curso

Técnico interino Ramon Menezes faz a primeira convocação pós-Copa do Mundo 2022. Elenco brasileiro precisa de renovação, e alguns setores preocupam mais que outros

A preparação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo começa hoje (3), quando o técnico interino Ramon Menezes fará a primeira convocação oficial para o amistoso contra o Marrocos, a ser disputado no próximo dia 25, em Tânger. E, claro, sempre há aquela expectativa por renovações no elenco, principalmente devido à idade de alguns jogadores.

Um dos maiores exportadores de futebol do mundo, o Brasil possui uma boa lista de jogadores com potencial para se destacarem no Mundial da América do Norte (EUA, Canadá e México sediarão conjuntamente). Em agosto do ano passado, o Centro de Pesquisa e Análise da seleção brasileira listou 18 nomes em potencial para serem os principais jogadores do mundo até 2030.

Desta lista, alguns nomes não inspiram tanta confiança para uma Copa do Mundo, como Yuri Alberto (Corinthians), Reinier (Girona), Ângelo (Santos) e Pedrinho (Atlético-MG). Outros ainda precisam amadurecer, como Kaio Jorge (Juventus), Marcos Leonardo (Santos), Lázaro (Almería), Nathan Ribeiro (Grêmio), Matheus Gonçalves (Flamengo), Matheus Martins (Watford) e Luis Guilherme (Palmeiras).

O maior problema desta lista são as carências defensivas. Somente dois jogadores do setor foram listados: Patryck, lateral-esquerdo que ainda não teve grandes oportunidades no São Paulo, e Vinicius Tobias, lateral-direito que está no Real Madrid, mas pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e tem agradado Carlo Ancelotti. Não há nenhum zagueiro, tampouco goleiro na lista apresentada pela CBF, o que é um problema, tendo em vista que Thiago Silva, Alisson e Ederson já estarão em idade avançada em junho e julho de 2026.

Para o gol, apesar de não estarem presentes na lista da CBF, alguns jovens surgem como opções, como Gabriel Brazão, de 22 anos, da Inter de Milão; Bento, 23, do Athletico-PR; ou até mesmo Mycael, um dos destaques do Sul-Americano Sub-20, que tem apenas 18 anos e também pertence ao time paranaense. Alisson e Ederson deverão ser lembrados, apesar do momento instável que vivem em seus clubes, Liverpool e Manchester City, respectivamente. No sistema defensivo, Thiago Silva está fora de cogitação para a próxima Copa do Mundo e para o amistoso contra o Marrocos, principalmente em função de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo contraída no último fim de semana e confirmada na terça-feira (28) pelo Chelsea.

Embora não presentes na lista da CBF, alguns zagueiros são potenciais para a convocação de hoje por parte de Ramon Menezes, como Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Nino, do Fluminense. Ambos terão menos de 30 anos antes da Copa do Mundo. Marquinhos, titular indiscutível no esquema de Tite, deverá ser o líder do setor. Junta-se a esses nomes Eder Militão, do Real Madrid, que está com 24 anos e é um dos melhores defensores brasileiros no exterior.

Do meio-campo para frente, o Brasil não precisa de muita renovação. Casemiro, com 30 anos, mantém o seu bom momento no futebol inglês. Ele foi o único brasileiro presente na lista do time ideal apresentado no Fifa The Best, no começo da semana. Hoje, a dúvida é quanto ao seu substituto. Os nomes potenciais são João Gomes, ex-Flamengo e atualmente no Wolverhampton, ou André, do Fluminense. Ambos estão com 21 anos e chegariam amadurecidos para o torneio na América do Norte. Vale destacar que Andrey, atualmente no Vasco e já vendido para o Chelsea, também pode ser uma opção para o setor, apesar de atuar melhor como segundo homem de meio-campo, assim como Bruno Guimarães, do Newcastle, que esteve no último mundial.

Entre o meio-campo e o ataque, é provável que vejamos nomes como Vitor Roque, do Athletico-PR, Gabriel Martinelli, do Arsenal, além dos já consolidados Rodrygo e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Ainda que não esteja vivendo um bom momento em 2023, Endrick, do Palmeiras, é outro nome presente na lista da CBF e que veremos em listas futuras – certamente não estará na atual.

E Neymar? Bem, antes da Copa do Mundo do Catar, ele afirmou que não pretendia disputar um novo Mundial. Contudo, mais recentemente, amigos próximos do jogador confidenciaram ao portal Terra o interesse dele em estar presente na edição da América do Norte. Para a lista de hoje, ainda não se sabe se ele estará presente, pois também está se recuperando de uma lesão ligamentar sofrida no fim do mês passado. O Paris Saint-Germain, clube do atleta, não informou o período de recuperação.

A seleção conta com uma nova geração de jogadores que pode trazer esperança aos torcedores após o fracasso em edições passadas da Copa do Mundo. A renovação no elenco é necessária. Ainda assim, só o tempo dirá se esses jogadores serão capazes de conquistar o título tão sonhado. Por enquanto, nos resta torcer.