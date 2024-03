Poucos invictos

Imbatíveis em meio ao caos, Palmeiras e Flamengo lideram e se destacam entre os parcos intocáveis das competições nacionais

Em pouco mais de dois meses do futebol brasileiro em atividade, são parcos os times que ainda não experimentaram o dissabor de uma derrota. Dos 124 clubes que disputarão as Séries A a D do Brasileirão, apenas 7, aproximadamente 5,65%, conseguiram manter-se invictos até agora, seja em seus campeonatos estaduais, copas regionais ou na Copa do Brasil.

A fragilidade de alguns estaduais favorece essa condição para algumas equipes. O Cuiabá, único representante do Mato Grosso na Série A do Brasileiro, mesmo com uma série de empates, nada de braçadas nas competições em que disputa no momento. Terminou em segundo lugar na fase inicial, mesmo não atuando com o time principal em muitos dos jogos. Ainda assim, ficou na segunda colocação. Isso resultou em uma redução de pelo menos dois jogos no calendário, já que, no Mato Grosso, o regulamento prevê que os dois melhores times da fase inicial vão direto para as semifinais. Na Copa do Brasil, avançou sem maiores problemas diante do Real Noroeste, assim como na Copa Verde, em que bateu o Porto Velho.

Outros dois times também mantêm a invencibilidade nesta temporada, em grande parte devido ao número de jogos disputados. Os campeonatos do Amazonas e do Acre começaram há duas semanas, o que coloca Rio Branco e Humaitá (times da Série D) nessa lista. Embora Amazonas (Série B) tenha perdido ontem, de 3X1 para Manaus, ele ainda parece promissor, pois vem investindo fortemente para conseguir o acesso inédito à Série A no próximo ano.

Outros clubes desses mesmos estados também não perderam após duas rodadas de suas competições. O mesmo acontece nos estaduais de Rondônia e Amapá. Nestes dois últimos casos, os representantes das federações nos campeonatos da Série D já perderam alguns jogos nessa temporada, seja na Copa do Brasil ou na Copa Verde.

Entres os quatro times restantes na lista de invictos estão Flamengo, Palmeiras, Goiás e Paysandu. Essas equipes já estão nas fases finais dos estaduais, o que garante a manutenção dessa marca em 2024 – embora seja apenas um número em meio a uma temporada repleta de desafios.

O Flamengo chega a ser o ponto fora dessa curva. Apesara de não ter apresentado o futebol esperado pelos torcedores, a equipe terminou a primeira fase do Campeonato Carioca – a Taça Guanabara – com um aproveitamento de 81%. O que mais chama a atenção é a defesa sólida, sofrendo apenas um gol. Destaque-se ainda que esse tento sofrido foi com uma equipe repleta de jogadores das categorias de base, no empate contra o Nova Iguaçu – enquanto os titulares empatavam em 1 a 1 contra o Orlando City, em tour nos Estados Unidos.

Fora isso, o Flamengo tem demonstrado outro fator crucial para esse momento da temporada: a qualidade física dos jogadores. Das equipes em atividade nesses dois meses e meio do ano, o clube carioca é que o tem demonstrado a melhor preparação física. Óbvio, o alto número de jogadores de qualidade no elenco ajuda nesse quesito. Mas vale lembrar que no ano passado, com um elenco também recheado de estrelas, a equipe já somava fracassos nas competições em que disputava. Resta agora saber se os torcedores estão dispostos a aceitar os resultados em vez de um bom futebol jogado ao longo da temporada, no padrão Tite de ser.

No caso do Palmeiras, apesar da invencibilidade na temporada, a equipe tem contra si a perda do título da Supercopa para o São Paulo, após empate sem gols no tempo normal. No último sábado (9/3), em campo contra Botafogo-SP, venceu por 1 a 0, na Arena Barueri, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, mantendo a melhor campanha do estadual – que lhe renderá os mandos de campos nas fases finais.

A tendência é que esse número diminua até o início do Brasileirão. Não estranhe ao ver o início das competições nacionais sem um invicto sequer, por mais que Palmeiras e Flamengo, principais postulantes ao título, estejam sobrando em seus estaduais.