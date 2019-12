Serviço chinês no linhão de Belo Monte preocupa técnicos da Eletrobrás

PUBLICIDADE 

Técnicos da Eletrobrás que acompanham de perto a obra já fizeram numerosos alertas a Brasília, desde o Governo passado, sobre a qualidade suspeita do cabeamento usado na construção do linhão de transmissão da usina de Belo Monte, do Pará para Minas Gerais.

As obras estão a cargo de uma empresa chinesa, que trouxe – e ainda emprega, todo mês – milhares de operários do país asiático. Outra questão delicada é o modelo de emprego. Muitos operários têm visto de turista, ficam três meses e são trocados por outros chineses.

A negociação para este formato de mão de obra começou com o então chefe da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Seu nome é Antonio Palocci. No setor energético, foi muito comum ver o bom trânsito, o famoso pé na porta, à época dos contratos, do empresário Ademar Palocci, irmão do ex-ministro.