Palácio exonera nomes ligados a Onyx

A mudança de ministros do Governo Bolsonaro provocou a queda de assessores próximos aos antigos titulares das pastas. O núcleo militar do presidente da República no Palácio se movimenta para não deixar olheiros de Onyx Lorenzoni, ex-chefe da Casa Civil, à sua porta – apesar da boa relação de ambos.

Houve duas baixas, por ora, na Casa Civil: Rodrigo Augusto Rodrigues foi exonerado do cargo de Subchefe Adjunto Executivo de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais; e Scott Kartegeane Linhares Camelo, do cargo de Subchefe Adjunto de Gestão Pública de Articulação e Monitoramento. O novo ministro, general Braga Netto, toma posse hoje.

O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Mauro Biancamano, também foi exonerado. A pasta, antes comandada por Gustavo Canuto, agora é chefiada por Rogério Marinho, ex-secretário da Previdência.