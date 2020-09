Cresce produção de grãos na região do MATOPIBA

PUBLICIDADE

A produção de grãos subiu consideravelmente no cinturão chamado MATOPIBA (plantações em regiões dos Estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), mais Goiás e Mato Grosso, no Centro Oeste, conforme apurou a Coluna sobre dados oficiais da Conab.

O recorde ficou com Bahia, com alta de 20,6% em consideração à safra de 2019, com 10 milhões de toneladas este ano. Até este mês, Goiás registrou 27,5 milhões de toneladas (+ 8,9% ); Mato Grosso ensacou 74,9 milhões de T. (+ 10,2% ); Piauí alcançou 5 milhões de T. ( + 6,4% ); Maranhão registrou 5,6 milhões de T. ( + 11,3% ) e Tocantins, 5,85 milhões de T. ( + 4,5% ). A cadeia do agronegócio segurou o mercado durante a pandemia nestes Estados.