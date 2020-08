Eixe-se com Off Shadow

PUBLICIDADE

Para a nossa primeira empresa, trazemos para vocês a Off Shadow, criada por João Pedro Santos do Nascimento, um jovem de apenas 17 anos, que além de empreendedor é diretor de arte de uma agência de marketing digital.

João Pedro nasceu aqui mesmo em Brasília e sempre adorou jogar bola, porém precisou parar por conta de problemas no joelho. Sempre gostou de se vestir bem e desde cedo já tinha um apego espontâneo com a moda, mas nunca pensou em ter sua própria marca. Foi de seu pai que João herdou o pensamento de criar o seu próprio negócio, o qual já abriu várias empresas e hoje possui uma empresa de Dindins Gourmet e Açaí que está crescendo a cada dia.

Além da influência pelo lado do pai, sua mãe também sempre gostou de trabalhar com roupas e já teve até uma loja e um brechó. Não tinha como ser diferente: João começou a fazer algumas roupas personalizadas para seu próprio uso, para se destacar e fugir da mesmice. Ao ver que todas as pessoas do seu ciclo se vestiam do mesmo jeito, decidiu criar a marca para que pudesse compartilhar algo diferente com amigos e pessoas que gostavam do seu estilo.

João, ainda no período escolar, passou um bom tempo estudando sobre moda, referências, técnicas e principalmente como fazer as artes, já que ele mesmo cria todas. Começou ajudando seu pai nas artes da sua empresa, colocando adesivos nos sacos de dindins em troca de 100 reais por mês. Assim, foi juntando dinheiro e, em agosto de 2019, recolheu mais uma quantia de uma pré venda que havia feito para seus amigos, conseguindo enfim, produzir a sua primeira coleção.

Antes mesmo de completar 18 anos, João Pedro prestou vestibular para o curso de Publicidade e Propaganda e passou. Porém, sentia que não era o que queria fazer de verdade, já que descobriu uma verdadeira paixão no empreendedorismo. Além disso, por ainda não maior de idade, começar um curso naquele momento envolveria muita burocracia e dinheiro. Sendo assim, decidiu não iniciar a faculdade de imediato e hoje dedica todo o seu tempo à sua marca e ao seu cargo de diretor de arte numa agência de Marketing Digital.

Este ano João conquistou coisas que considera muito significantes. Lançou sua segunda coleção, a qual foi um sucesso e esgotou em menos de um dia, já possui parceria com revendedores e também conseguiu reformar um andar inteiro de sua casa para que pudesse ter um espaço melhor para se dedicar à sua marca.

Vale a pena conhecer o trabalho do João Pedro. A Off Shadow visa principalmente inspirar pessoas e fortalecer o cenário de Brasília, unindo artistas em uma maneira de expressão diferente, através da moda. Se você procura roupas que misturam estilo com originalidade, a marca tem o que você precisa. Dê uma olhadinha nas redes sociais da marca e eixe-se com a Off Shadow.

“Acho que as pessoas deveriam valorizar o pequeno da mesma forma que valorizam as grandes marcas, pois o ‘grande’ também já foi pequeno e o ‘pequeno’ às vezes possui particularidades que muitas vezes o faz ser ‘grande’”. – João Pedro Santos do Nascimento.

"Acho que as pessoas deveriam valorizar o pequeno da mesma forma que valorizam as grandes marcas, pois o 'grande' também já foi pequeno e o 'pequeno' às vezes possui particularidades que muitas vezes o faz ser 'grande'". – João Pedro Santos do Nascimento.

Conheça mais do trabalho da Off Shadow: @offshadow_