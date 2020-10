Eixe-se com Allan Massay

PUBLICIDADE

Allan é de Brasília e tem 29 anos de idade. Sua paixão pela música sempre esteve muito latente em sua vida e, no auge de seus 20 anos fez parte de uma banda de Rock chamada “Massay”, que mais tarde daria nome à sua carreira solo. Na época a banda fez shows por todo Brasil e fora dele, tocando em um festival enorme em Portugal, chamado Optimus Alive (hoje conhecido como NOS Alive), junto com bandas como Coldplay, Foo Fighters, Paramore e 30 Seconds to Mars. Mas como alinhar cinco sonhos e definições pessoais foi complicado, e a banda acabou se desfazendo.

Formado em Comunicação, foi chamado para trabalhar com redes sociais em Moçambique, o que abriu sua mente em relação a muita coisa, contribuindo para a formação do artista que conhecemos e amamos hoje. Na época ainda não conseguia viver de música, mas conciliava seu trabalho de Comunicação com shows que fazia toda semana. E foi lá que percebeu na prática o quanto a essência da música brasileira e alegria brasileira em geral tinham origem africana. Deslumbrado com a experiência em Moçambique, Allan resolveu trabalhar para conhecer mais o mercado musical, e foi quando morou um tempo em Hollywood. Quando voltou para o Brasil, percebeu que era o momento de assumir sua carreira solo e, em homenagem à banda de Rock que fez parte com seus amigos, nasceu o nome artístico “Allan Massay”.

Em 2018 começou a correr atrás do seu espaço, e gravou um DVD ao vivo com várias músicas autorais, totalmente diferente do que havia apresentado antes, na época do Rock. E, com toda sua evolução e vontade, em 2019 Allan percebeu que estava na hora de viver exclusivamente de música. Funcionário Público e dono de duas empresas, resolveu largar tudo para viver do seu sonho. No meio de muitos perrengues para firmar um nome no mercado musical, o artista passou de 0 shows no início de 2019, para 140 ao final do mesmo ano. Com uma equipe maravilhosa, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito boa. Allan Massay se considera uma pessoa privilegiada por todo apoio que recebeu de sua família desde sempre. Ele conta que seus pais sempre apoiaram sua carreira, pois sempre viram que esse sonho estava latente dentro dele.

Como artista que é artista não faz arte com apenas uma coisa, além de cantor, Allan também trabalha como produtor musical e Vocal Coach, e diz que seu foco é tornar sua música autoral tocada e muito ouvida em todo Brasil, transmitindo alegria por onde passar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ser artista musical é um trabalho duro, principalmente em tempos de pandemia em que os ambientes de trabalho dos artistas estão fechados e, consequentemente, diminui pela metade a visibilidade destes. Requer anos de esforço e dedicação, além de muito apoio. Cada artista possui uma grande história, por trás do seu sucesso, que merece ser contada.

Pensando nisso, nós da Eixe-se nos encarregamos de, toda terça-feira, apresentar para vocês os diversos artistas locais do nosso quadradinho, e também contar as histórias de cada um, como forma de dar-lhes apoio, incentivo e mais visibilidade. Continuem ligados na nossa coluna, que toda terça-feira trazemos para vocês uma história inspiradora de algum artista da cidade! E você, já apoiou um artista local hoje?

Redes sociais:

• Artista da semana: @allanmassay