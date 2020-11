Eixe-se com Ale Monteiro

PUBLICIDADE

O cantor nasceu em maio de 1990 e foi criado no Cruzeiro. Sua primeira influência musical foi o grupo Natiruts, também daqui de Brasília. Quando criança, criou grande admiração pela bateria pois sempre achou um instrumento difícil de tocar, e teve vontade de aprender. Infelizmente, o sonho da bateria acabou não acontecendo, mas aprendeu a tocar percussão e hoje toca muito bem.

Na infância, fazia parte da escolinha de futebol Ajax, que até então era patrocinada pelo Natiruts, e juntos faziam uma ação social incrível. Anos depois, cursou Administração e trabalhou com fornecimento de torta alemã durante 8 anos, onde fornecia para escolas, lanchonetes e restaurantes. Desde 2012, Ale tem a música como hobby, mas foi em meados de 2014/2015, quando a crise econômica do país fortaleceu, que começou a seguir na música profissionalmente. Em 2018, já trabalhava só com música e hoje trabalha com muito amor e felicidade por ter se encontrado. Apesar do ramo da música não ser tão leve pois demanda muita atenção e tempo, o músico hoje se sente realizado.

Ale é band leader (integrante da banda que toca e canta) e considera um dos maiores perrengues da sua carreira conseguir conciliar a vida de todos os músicos com a banda. Para se viver de música é necessária uma dedicação integral, o que é bem complicado na realidade em que vivemos visto que nem sempre é um trabalho que dá um bom retorno financeiro para os artistas. Dessa forma, acabam se deslocando para outros empregos convencionais com carteira assinada, em busca de estabilidade financeira, o que acaba prejudicando o lado musical. Além disso, o fato de trabalhar com seu próprio equipamento de palco é extremamente cansativo para a banda pois sempre têm que montar e desmontar tudo sozinhos, as vezes mais de uma vez por dia.

Viver de música é algo que também demanda um certo cuidado a mais no dia a dia. Caso o músico se lesione ou adoeça, fica impossibilitado de trabalhar e, logo, deixa de receber pelos dias que não trabalhou. Ale gosta muito de jogar bola, porém evita ao máximo a atividade para evitar lesões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O músico tinha em mente o projeto de gravar um álbum com músicas autorais e músicas regravadas de outros artistas. Atualmente, está finalizando a produção de 3 músicas autorais e pretende solta-las o mais rápido possível, com videoclipe, o que está sendo um desafio. Existem muitas produtoras com interesse em novos artistas, porém a falta de visibilidade é algo que desafia os músicos a chegarem até as produtoras. Para o futuro, tem o sonho de viver da música, tendo um bom retorno financeiro fazendo o que ama.

Hoje, principalmente por conta da pandemia, todo o seu trabalho é divulgado através de redes sociais. No YouTube grava covers e tem também uma música autoral chamada “O Recado”, cuja letra é curta, e foi gravada pelo celular com a intenção de ser mesmo uma mensagem.

Ale hoje se sente muito realizado em poder trabalhar só com sua música. Considera ser algo que o transforma e acredita ser um dos seus maiores propósitos. Seu maior sonho é conseguir viver bem fazendo o que ama, não apenas para ter fama, mas para que as pessoas possam sentir e entender a mensagem que quer passar. Apesar da pandemia ter ofuscado muito a sua carreira, o cantor não se deixou levar pelos momentos difíceis e luta todos os dias para conseguir voltar. Por isso, conta com o nosso apoio para ajuda-lo a realizar seu sonho.

Gostaram da história do músico? Confira seu trabalho através das suas redes sociais e eixe-se com Ale Monteiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redes sociais:

Instagram – Alemonteirobr

YouTube – Ale Monteiro Br