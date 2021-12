Usando a cultura pop para ensinar história

Por padrão, a pedagogia dita que os professores empreguem quase exclusivamente fontes “superiores” ou mais “literárias” em sala de aula. Livros didáticos e obras de arte que envelheceram bem para serem considerados clássicos passaram a constituir um cânone de conhecimento, separando as fontes de informação adequadas das inadequadas.

Embora esse sistema de agrupamento tenha surgido por um bom motivo – os professores estão perpetuamente presos a um tempo limitado e fontes de informação aparentemente ilimitadas -, muitas vezes leva ao subutilização de fontes que poderiam ajudar os alunos a se relacionar, se envolver e aprender. Talvez o maior desses recursos inexplorados seja o vasto depósito da atmosfera social e da atitude que é a cultura pop.

Use o povo como fonte

Fontes mais autorizadas e credenciadas devem ser sempre a norma nas salas de aula, pois são uma das melhores armas do professor contra a desinformação e o revisionismo. No entanto, eles costumam se beneficiar da suplementação com outras fontes mais leves, como a cultura moderna de consumo em massa.

Como o nome sugere, a cultura popular é, em muitos aspectos, a “voz do povo” e fornece uma contrapartida cultural ao foco tradicional em líderes e figuras representativas. Nenhuma história está completa sem incluir seu povo comum.

Suplementar fontes acadêmicas com fontes mais casuais pode fornecer um contexto mais amplo de compreensão para seus alunos. Isso é especialmente verdadeiro para estudantes mais jovens (Geração Z, por exemplo), que são mais propensos a se identificar com blogueiros, cantores e jogadores do que com políticos e sociólogos.

Ensine grupos por meio de sua arte

Muito da cultura popular é arte, e a arte atua como uma janela para as atitudes e lutas predominantes de um período. Ele reflete a cultura de sua época e quaisquer contraculturas que possam ter surgido em oposição. Para ajudar os alunos a compreender a história americana moderna, mostre o hip-hop à medida que ele evoluiu para refletir convulsões políticas e lutas econômicas. Como se costuma dizer, a arte reflete a vida.

Da mesma forma, a vida reflete a arte. Além de a cultura popular refletir uma visão mundial / cultural, também desempenha um papel importante em orientá-la. Música, poesia e cinema têm sido usados ​​há muito tempo como veículos de protesto e revolução, bem como propaganda controlada pelo Estado. Ao ensinar esses assuntos potencialmente desconfortáveis, tocar músicas atuais ou mostrar filmes temáticos pode ajudar os alunos a vivenciar ideologias e conflitos históricos em um ambiente mais confortável de ficção ou semificção. Este é um método particularmente útil para alunos do ensino médio e do ensino médio.

A cultura popular não foi apenas uma parte importante de como expressamos a história, mas também uma parte importante da própria história. A história humana narra os feitos das pessoas e, portanto, suas obras mais consumidas são necessariamente uma parte importante de suas histórias.

Para ensinar os avanços artísticos e científicos do Renascimento europeu, por exemplo, mostre aos alunos a arte do Renascimento. Ter obras mais antigas com as quais possam comparar. Faça com que a rapidez da revolução seja marcante por contraste. Por milhares de anos, grandes eventos incitaram os humanos a criar arte e depois incitaram da mesma forma pela grande arte a causar grandes eventos; qualquer história abrangente e precisa requer ambos. Histórias divertidas e envolventes também exigem ambos.

Mostrar história no presente

A cultura pop também se tornou uma janela reveladora para a tendência cada vez maior de sincretismo, ou mistura cultural. À medida que as populações se misturam, suas culturas também se misturam. A tecnologia tornou a interação entre grupos anteriormente isolados um lugar comum e até mesmo uma ocorrência mundana na era moderna. Isso é especialmente verdadeiro para as gerações mais jovens, muitas crianças que tiveram acesso a mensagens na Internet e mídias sociais durante toda a vida.

Isso fez com que a mistura de gêneros entre a cultura popular e a arte com influência global se tornasse a norma para muitos alunos. Esteja ciente de que pode ser mais difícil para os alunos modernos, habilitados para a Internet, entender conceitos como isolacionismo e como o Novo Mundo e o Velho Mundo podem evoluir de forma independente por tanto tempo.

Um exemplo atual e impactante é a chamada “Onda Coreana”, um aumento na popularidade e influência global da cultura sul-coreana nas últimas três décadas. Os próprios “K Dramas”, influenciados pelo formato da novela originária da América Latina, agora impactam fortemente a fórmula e o conteúdo das novelas americanas. Se você ensinasse sobre a história moderna da Coreia do Sul sem mencionar sua influência cultural, os alunos estariam cegos para metade do quadro. Em termos mais amplos, transmitir a história de uma nação por meio de seu hard power e não de seu soft power apenas cria uma narrativa distorcida e incompleta.

Você pode até querer mergulhar no mundo do reggaeton para uma divertida aula de geografia. Muitos artistas populares nos Estados Unidos hoje são de ascendência latina e hispânica e trouxeram a música reggaeton para a vanguarda da música pop. Fale sobre as origens da música (Porto Rico) e como ela se espalhou por diferentes países (Colômbia, Panamá, etc.).

Use a cultura para tornar a história pop

Apesar dos muitos papéis históricos e sociais importantes que a cultura popular desempenhou ao longo da história, seu uso mais importante no ensino é provavelmente seu apelo simplista e envolvente. À medida que mais e mais educadores se veem trabalhando contra a mudança dos períodos de atenção, a vivacidade e a leviandade que a cultura popular traz para as sessões de ensino estão se tornando críticas.

Simplificando, muitas crianças são simplesmente mais propensas a gostar das informações apresentadas pela música ou pelo cinema do que pelos livros didáticos.

Isso torna a cultura pop uma ponte para a compreensão, uma maneira de preparar os alunos para materiais mais densos e ajudar a armazenar informações na memória. Afinal, os vermes duram mais do que discursos, mesmo com a mesma quantidade de palavras.

Se você é um professor com um módulo ou plano de aula que parece estagnado, desatualizado ou ineficaz de alguma forma, considere revitalizá-lo com música, cinema ou prosa relacionados. Se feito com habilidade, você e seus alunos podem ganhar muito mais com seu tempo compartilhado e deixar os alunos com uma melhor impressão da história, para inicializar.

