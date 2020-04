Quando a melhor coisa que você pode fazer por um aluno é recuar

PUBLICIDADE 

Um adolescente senta-se do lado de fora de um metrô com um laptop. O trabalho do pai dele corre o risco de ser encerrado, portanto, ter acesso à Internet em casa não é uma prioridade no momento. Agora ele está sentado na calçada, tentando fazer seu trabalho e evitar ficar para trás. E tudo o que consigo pensar é: “O que estamos fazendo com que ele faça isso é tão importante que ele está fora de um restaurante de fast food para acessar o Wi-Fi? Não podemos apenas dar-lhe um tempo?

O fechamento generalizado das escolas não tem precedentes e todo mundo está tentando desesperadamente encontrar o caminho, tanto para as crianças quanto para os professores. Como educadores, nossa reação padrão quando os alunos ficam para trás tende a ser o alvo e querer responsabilizá-los. Mas estou sugerindo que, neste momento de crise, às vezes a melhor coisa que podemos fazer é afastar os alunos.

Reconhecer barreiras

A equidade tornou-se ainda mais um problema com a mudança para o ensino a distância. Nem todos os alunos têm acesso à tecnologia necessária para o aprendizado on-line. As crianças que possuem dispositivos podem precisar compartilhá-las com os membros da família. Wi-Fi confiável ou mesmo acesso à Internet não são dados. Muitas crianças têm pais que estão trabalhando e são incapazes de ajudá-los com o conteúdo educacional e muito menos a solucionar problemas técnicos.

As crianças que já enfrentaram obstáculos ao aprendizado (estudantes de educação especial, alunos de inglês, estudantes em situação de rua) agora podem achar esses desafios insuperáveis. Eles podem não estar recebendo seus serviços regulares de suporte e não têm acomodações para fazer com que a escola online funcione para eles.

Aceite que a escola não é a prioridade número um de todos

Muitas famílias estão sendo afetadas economicamente pela pandemia de coronavírus e tiveram que priorizar sua sobrevivência financeira. A segurança alimentar também é uma preocupação principal. Os alunos mais velhos podem estar cuidando de irmãos mais novos ou realizando outras tarefas de gerenciamento doméstico que os impedem de participar da educação on-line.

Seja informado do trauma

Este é um momento assustador. As crianças têm medos reais sobre o coronavírus e estão sentindo a mesma ansiedade e estresse que os adultos. Existem preocupações em torno da quarentena e a incerteza de nossa situação em constante evolução. Os alunos que sofreram outros traumas podem achar ainda mais difícil lidar com isso, principalmente se o lar não for um local seguro e de apoio para eles.

Fornecer opções flexíveis

Então, o que fazemos? Quando se trata de impor exigências aos alunos em qualquer uma dessas situações, precisamos recuar. Evite tarefas complicadas que possam sobrecarregar as crianças com outras responsabilidades. Grave suas sessões de aprendizado on-line para que os alunos possam assisti-las conforme sua conveniência. Envie cópias impressas de materiais para aqueles sem acesso à tecnologia. Encontre métodos alternativos para trabalhar em direção às metas do IEP dos alunos.

Continue cuidando

A última coisa que queremos é que as crianças caiam nas rachaduras, especialmente em um momento em que são tão vulneráveis. Afastar os alunos não significa que paramos de amar e cuidar deles. Isso significa que estamos ligando e fazendo check-in. Estamos fornecendo o máximo possível de uma rede de segurança. E estamos priorizando sua saúde física e mental. Se isso significa deixar de lado o trabalho incompleto, é isso que precisamos fazer.